Foment reclama un paquet d'ajudes de 50.000 milions d'euros per pal·liar l'impacte de les noves restriccions

Fa menys de 24 hores que el Govern de la Generalitat va decidir ampliar les mesures per frenar la crisi sanitària que està provocant la pandèmia.













Després de l'anunci de les noves mesures, Foment del Treball adverteix sobre les conseqüències econòmiques que tindran les dures restriccions que ha adoptat el Govern de la Generalitat per contenir l'avanç del coronavirus i que entraran en vigor a partir del dia 7 de gener. A més d'ordenar el confinament municipal durant deu dies –de manera que queda molt limitada la mobilitat-, els establiments comercials de grans dimensions (a partir de 400m2) hauran de romandre tancats i els caps de setmana únicament obriran supermercats i farmàcies.





Per tal de pal·liar els efectes de les noves mesures, la patronal reitera que cal que aquestes mesures vagin acompanyades sempre d'ajudes compensatòries per no condemnar al tancament a milers de mitjanes i petites empreses que han aconseguit sobreviure durant els nou primers mesos des que es va oficialitzar l'inici de la pandèmia. És per això que Foment considera de màxima urgència que des de la Generalitat s'articuli un programa d'injecció directa de recursos econòmics per a les empreses valorat en 50.000 M€.

























El president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, recorda que molts sectors econòmics es troben en situació molt precària i que "només poden ja confiar en l'eficient i àgil administració de la vacuna a la població segons els terminis previstos. Per aquesta raó –afegeix– demanem que no s'acumulin nous retards als quals ja s'han registrat durant els primers dies". Foment reitera que la crisi sanitària i econòmica ha d'afrontar-se amb idèntica prioritat per part de l'administració pública.





Foment del treball reclama de nou la necessitat d’articular ajudes directes que estima en 50.000 milions d’euros per al conjunt d’Espanya i que requereixen ja de la màxima urgència davant l’ofec de milers d’empreses, especialment pimes i autònoms.