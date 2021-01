Quim Torra és processat per falta d'acatament al no treure la pancarta de suport als presos de l'1-O

La magistrada titular de Jutjat d'Instrucció número 24 de Barcelona ha processat l'expresident de la Generalitat Quim Torra després d'assenyalar que hi va haver presumptament "una falta d'acatament" per la seva part al no treure de la façana de la Generalitat la pancarta de suport als presos de l'1-O.









Segons l'acte, Torra va col·locar una pancarta a favor dels líders independentistes presos condemnats per sedició al setembre de 2019 i no la va retirar tot i l'ordre de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





El Tribunal Suprem va confirmar una primera sentència contra Torra per desobeir el mantenir la pancarta en època electoral, i al no acatar l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) durant la primera campanya per les eleccions generals de 2019, la causa seguia al TSJC i va passar a un jutjat d'instrucció de Barcelona.