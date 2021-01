El Govern aprova un paquet d'ajudes de 36 milions per al comerç, esport, oci educatiu i cultura

El Govern activarà en els pròxims dies un paquet d'ajudes per valor de 36 milions d'euros que es destinaran als sectors de comerç, esport, oci educatiu i cultura per pal·liar els efectes de les noves restriccions anunciades aquest dilluns pel Govern per frenar els contagis de Covid-19.

















En un comunicat, el Govern ha anunciat que destinarà una dotació de 10 milions a al sector de el comerç, 6 milions a l'oci educatiu, 15 milions a l'àmbit de l'esport i altres 5 milions a el sector cultural.





Amb aquesta línia d'ajuts el Govern haurà mobilitzat un total de 831 milions d'euros en ajuts econòmics per donar suport als sectors més afectats per les mesures de contenció i prevenció del coronavirus a Catalunya.





El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que des de l'executiu català es pretén ajudar a aquells sectors que "hauran de fer un major sacrifici" després de decretar, a partir de el 7 de gener, el confinament municipal i limitacions a el comerç per un període de deu dies.





Així ho ha dit en un tuit recollit per Europa Press, en què també ha emplaçat la ciutadania a reduir les trobades socials i la mobilitat "per frenar aquesta nova onada de contagis i salves vides".