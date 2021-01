Mor als 96 anys l'editor Josep Fornas

El diputat d'ERC durant la primera legislatura de Parlament, col·laborador de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas i fundador de l'editorial Pòrtic, Josep Fornas, ha mort aquest dilluns als 96 anys.









En un tuit el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expressat el seu condol i ha agraït el "compromís amb el país" de Fornas, així com les converses i l'amabilitat extraordinària.





















El president de Parlament, Roger Torrent, ha recordat la seva condició de diputat durant la primera legislatura després del franquisme i que el 1985 va cedir a la càmera un important fons documental on s'inclouen gran part dels cartells editats durant la II República i la guerra civil .





L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha destacat en un tuit que Fornas va ser un activista antifranquista, enllaç de Tarradellas amb l'interior i editor de Pòrtic, "un home bo, generós, irònic. Un dels grans".





La Conselleria de Cultura de la Generalitat ha definit a Fornas com un "referent en la lluita antifranquista. Home de cultura i de política, les lletres catalanes perden un activista compromès i una persona que principalment va demostrar, amb fets, que volia d'una manera profunda a el país ".





El Monestir de Poblet, on hi ha l'Arxiu Tarradellas, també ha mostrat el seu condol per la mort de Fornas, un dels principals col·laboradors de Terradellas, i ha recordat que el 2003 va donar una part del seu arxiu a el monestir, amb fons bibliogràfic, documental i de cartells polítics.





Ha recordat que Fornas va conèixer a Tarradellas durant un viatge a París en 1962 i es va convertir en el seu enllaç amb Catalunya, ha remarcat que va ser impulsor de diverses iniciatives culturals com la fundació de Pòrtic costat de Rafael Tasis i ha destacat el seu paper en la reorganització de ERC des dels anys 60.