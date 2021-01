El Banc Mundial preveu que el PIB d'Amèrica Llatina i el Carib creixi un 3,7% el 2021

El Banc Mundial ha estimat un creixement del producte interior brut (PIB) del 3,7% a Amèrica Llatina i el Carib en 2021, després d'una caiguda del 6,9% el 2020, la major contracció dels mercats emergents i de les regions desenvolupades, segons l'informe de perspectives econòmiques globals publicat aquest dimarts.













La nova perspectiva per al continent en 2021 s'emmarca en unes restriccions sanitàries més laxes, la distribució de vacunes, el creixement dels preus del cru i les millors condicions externes. Al seu torn, les perspectives projecten que la recuperació el 2021 no serà suficient per tornar als nivells prepandemia.





La institució assenyala que, tot i la tornada al creixement a curt termini, els impactes econòmics de la pandèmia persistiran, de manera que les projeccions per al PIB el 2022 siguin un 7% inferiors als nivells projectats al gener de 2020. Així mateix, s'espera que el PIB per càpita retrocedeixi un 7,8%, als nivells de fa entre cinc i nou anys a la meitat de les economies llatinoamericanes.





Les projeccions per a 2022 apunten a un creixement més moderat del 2,8%, a mesura que l'impuls dels factors esmentats es redueix. En 2022, la previsió és d'un avanç del 2,3%. No obstant això, la institució ha advertit que les previsions estan subjectes a un alt nivell d'incertesa, en un escenari en el qual les fases de vacunació s'allargaran fins a la segona meitat de l'any.





Al Brasil, la projecció de 2021 avança un repunt de el 3% i del 2,6% el 2022, en un marc on la recuperació del consum privat i la inversió en la segona meitat de 2020 s'espera que continuï en 2021, recolzada per una millora en la confiança i unes bones condicions creditícies. El creixement, a l'igual que a la resta de la regió, serà insuficient per recuperar el perdut en 2020.





L'economia argentina projecta un increment del 4,9% el 2021, fet que podria suposar el primer creixement del PIB en quatre anys. La disminució de les mesures per contenir la pandèmia i els acords de reestructuració de deute assolits el 2020 suposaran un suport al consum privat i a la inversió. Per 2022, la previsió és d'una pujada de l'1,9%.





A Colòmbia, el Banc Mundial projecta una progressió del 4,9% el 2021 i del 4,3% el 2022, a causa de el creixement dels preus del cru i els seus efectes sobre el sector energètic.





L'activitat a Xile apunta a un avanç del 4,2% el 2021, mentre que a Perú el creixement seria del 7,6%. A Amèrica Central, la regió pujaria un 3,6% el 2021 i en El Carib l'economia repuntaria un 4,5%.





Per al Banc Mundial, els riscos per a les perspectives per a Amèrica Llatina i el Carib estan associats a el control de la pandèmia, principalment, així com a les negociacions per al finançament extern i les reestructuracions de deute.





Altres riscos que podrien minvar el creixement econòmic de la regió podrien ser el ressorgiment dels disturbis socials, un impacte econòmic de la pandèmia més profund del que es preveia a mig termini i altres disrupcions associades a el canvi climàtic i els desastres naturals.





Pel que fa al deute públic de la regió, l'organisme assenyala que davant l'escenari de la pandèmia va augmentar de manera dràstica, des del 53% del PIB el 2019 fins al 69% del 2020, cosa que ha provocat unes pitjors notes creditícies en diversos sobirans i una minva en la solvència dels mateixos.





Així, el Banc Mundial adverteix que les autoritats han de prioritzar acuradament la despesa mentre s'eliminen les mesures temporals dels ingressos d'emergència dissenyats en 2020.





Al seu torn, la forta depreciació de la moneda o noves rebaixes creditícies podrien fer que el desafiament del deute sigui significativament més gran, amb un efecte possible d'estrès cap als sistemes bancaris nacionals.