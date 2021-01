L'OMS demana als països que vacunin "el més ràpid possible" als seus ciutadans

El director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instat els països a vacunar "el més ràpid possible" a les seves poblacions davant el coronavirus, i a les companyies farmacèutiques que augmentin el subministrament de vacunes i que aquest sigui "assequible i coherent".

A la primera roda de premsa de l'any, Tedros ha destacat que les vacunes contra el Covid-19 que s'estan administrant en l'actualitat són "molt efectives i segures" per a les poblacions que tenen un alt risc d'emmalaltir després infectar-se del coronavirus.





"Un any després que s'informés per primera vegada de l'existència del coronavirus, més de 30 països han començat a vacunar els seus poblacions més vulnerables. La comunitat científica ha establert un nou nivell per al desenvolupament de les vacunes i ara la comunitat internacional ha d'establir un nou nivell per a l'accés a les mateixes ", ha assenyalat el director general de l'OMS.





En aquest sentit, Tedros ha destacat la necessitat de vacunar els professionals sanitaris, recordant que han estat i són les persones que estan en primera línia en la lluita contra el coronavirus. "Moralment, econòmicament, socialment i per a la seguretat mundial hem d'actuar per garantir que hi ha un desplegament equitatiu de la vacuna", ha postil·lat.





Finalment, durant la roda de premsa el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Michael Ryan, ha destacat la importància de realitzar un seguiment de les vacunes a les poblacions a les que se li administra.