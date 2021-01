Un de cada quatre residents a Catalunya ja ha rebut la primera dosi de la vacuna

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reiterat en roda de premsa el clam a reduir al màxim la interacció social “en aquests 10 dies clau des d’avui”, en què entren en vigor noves restriccions, com per exemple la mobilitat més enllà del municipi. “Vivim una situació complicada, però tenim la vacunació en marxa i anem agafant el ritme adequat”, ha dit la titular de Salut abans de concretar que de les vacunes administrades fins ara, el 55% són de residents, i que 1 de cada 4 residents a Catalunya ja ha rebut la primera dosi.













Vergés, a més, ha avançat que a partir de la setmana vinent arribaran a Catalunya, de forma gradual, unes 100.000 dosis de la segona vacuna aprovada contra la COVID, la de Moderna. “Mantenim l’esperança que el 2021 s’engega amb una perspectiva diferent que la del 2020, però encara havent de controlar aquesta epidèmia”, ha resumit Vergés abans d’admetre que la situació assistencial és complicada, tant pel repte de l’atenció primària de detecció de casos com pel nombre de persones ingressades a hospitals i a UCI’s.





En aquest sentit, el coordinador de la unitat de seguiment de la COVID-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha valorat com a “preocupant” el ritme d’ingressos als hospitals –un centenar al dia-, perquè es correspondrà amb un proper augment de la pressió assistencial. Per Mendioroz, la incidència durant unes setmanes continuarà pujant, “però esperem que les mesures que ja hem posat en marxa serveixin per aturar el ritme de contagis”. En aquest sentit, les regions sanitàries s’estan comportant de manera desigual, amb molt més casos a àrees metropolitanes a causa, probablement, de la densitat de població. Mendioroz també ha avançat que en aquests primers dies de vacunació s’ha registrat un percentatge mitjà a Catalunya de negatives a vacunar-se d’un 5,7%, una dada que per ell “no té gaire sentit” perquè fins ara s’ha demostrat que “la vacuna és eficaç i té un grau de seguretat important”.





Per últim, tant Vergés com Mendioroz han confirmat un primer cas a Catalunya d’una persona infectada amb la soca britànica, de la qual es considera probable que hi puguin sorgir més casos a partir d’ara.





Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha alertat que s’ha detectat una nova temptativa d’estafa en relació a la vacuna de la Covid19 en la qual l’estafador contacta via telefònica amb residències o directament amb gent gran que viu sola al seu domicili demanant un ingrés econòmic per fer el pagament de la vacuna a un número de compte corrent.





El conseller, que ha recordat que la vacuna “arriba en mans de l’Administració pública i és gratuïta”, ha explicat que ja “s’ha detectat a tot el territori”. “Cal reforçar missatges preventius. Ara mateix se n’ha produït una temptativa d’estafa en una residència d'Horta Guinardó”, ha relatat Sàmper.





Pel que fa a les dades de mobilitat, Sàmper ha afirmat que avui hi ha hagut una reducció del 24,9% en quant a sortides de Barcelona i una disminució també del 28,6 % en quant al retorn, comparat amb un dia equivalent del gener del 2020.





A l’anell 1, si comparem l’entrada i sortida de Barcelona, hi ha hagut un augment. Així, el 31 de desembre va haver un augment del 54% i comparat amb la setmana anterior, el 24 de desembre, que va ser d’un 17 %. “Aquest augment té relació amb la tornada de les segones residències que hi havia com a possibilitat de mobilitat en aquests dies de festes nadalenques”, ha explicat Sàmper.





En quant a intervencions dels Mossos d'Esquadra, aquesta passada nit hi ha hagut 156 actes de toc de queda, 1 infracció per local tancat i una dada provisional de 20 actes per no respectar el confinament municipal des de les 6.00 hores, quan acaba el confinament nocturn, fins a les 10.00 hores. “El compliment és molt elevat, si bé és cert que aquesta franja correspon al trasllat a la feina i la justificació és lògica”, ha matisat el conseller.





El titular d’Interior també ha manifestat que pel que fa al dispositiu de vigilància i inspecció per garantir el compliment de les noves mesures que entraven en funcionament a partir de les 00.00 hores, tant a nivell de mobilitat territorial de Catalunya com en l’àmbit municipal i també de la restricció de la mobilitat nocturna, els Mossos d’Esquadra es coordinen amb les Policies Locals i s’estableixen controls de pas estàtics i dinàmics en totes les franges del dia i de la nit. “Diàriament es duran a terme al voltant de 258 punts de control per cadascun dels torns en les principals carreteres del país, i especialment també en carreteres secundàries. També s’han establert controls d’accessos als serveis de Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat, i es mantenen els controls pel compliment de les mesures”.





En aquest sentit, el comissari dels Mossos d’Esquadra, Joan Carles Molinero, ha posat en valor que “aquests dispositius mantenen la coordinació dels Mossos d'Esquadra amb les policies locals i les guàrdies urbanes per evitar l’incompliment de les mesures” i ha tornat a demanar “la màxima collaboració ciutadana perquè els conductors portin els certificats d’autoresponsabilitat i també tota la documentació que pugui acreditar la mobilitat”.





Sobre la nova modalitat d’estafa, Molinero ha manifestat que “cal extremar mesures de precaució davant aquesta nova onada d’estafes que hem detectat. Estem al voltant de les 100 trucades que hem rebut demanat informació al respecte i ens consta ja una denúncia d’una residència”.





En aquest sentit, el comissari ha recomanat “primer desconfiar en la suposada venda de vacunes de la Covid19, recordar que són gratuïtes i evitar donar informació de caràcter econòmic o pagament”.





Davant de qualsevol situació, cal fer una trucada immediata al 112 per tal que els Mossos d’Esquadra o les policies locals es puguin desplaçar a lloc.





La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'emergències, Imma Solé, ha explicat que la Direcció General de Protecció Civil, ha posat en Prealerta el Pla NEUCAT.





En aquest sentit, Solé ha recomanat “vigilar la conducció, sobretot en aquells punts on hagi caigut precipitació, en les activitats a l’exterior, també tenir en compte la vigilància i el manteniment dels aparells per l’escalfament de la llar i fer un seguiment a aquelles persones vulnerables, que viuen soles o que puguin viure en llocs aïllades”.





Solé ha informat que hi ha una previsió de nevades al terç sud de Catalunya i ha avançat que demà s’espera que la situació sigui de més calma i divendres tarda s’espera que la neu comenci pel sud mentre que a la nit de divendres a dissabte es podria generalitzar de forma territorial a tot Catalunya amb possibilitat de nevades en cotes baixes.