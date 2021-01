... i el proper 21 de gener ... Unió Esportiva Cornellà-Barça a la Copa de Rei!

El Barça debutarà a la present edició d'una Copa d'el Rei que domina amb 30 títols (pels 23 de l'Athletic i els 19 de Reial Madrid) visitant el pròxim 21 de gener al Nou Municipal de Cornellà. En eliminatòria a partit únic, el quadre del bon tècnic madrileny, Guillermo Fernández Romo, rebrà a l'equip de Koeman després d'haver fulminat brillant i merescudament de la competició, el passat Dia de Reis, al Atlètic de Madrid de Diego Pablo Simeone.





La Unió Esportiva Cornellà segueix, per tant, protagonitzant una inesborrable edició del torneig futbolístic de l'KO ja a 1/16 final i contra tot un Barça...aquest cop i per primera vegada no el filial sino el primer equip. Competint en el grup "català" de Segona Divisió "B" (que reprèn l'activitat aquest proper cap de setmana) els "verds" continuen acumulant històriques vivències. Pels pèls, l'equip del Baix Llobregat no va ascendir a Segona Divisió "A" el passat estiu.





Després noquejar a la Copa a l'Atlètic, el Cornellà rebrà el 21 de gener a l'Barça. foto UECornellà





A més del fascinant Cornellà-Barça, l'Espanyol ha quedat aparellat en els setzens de final de Copa amb l'Osasuna: un "Primera", categoria a la qual hauria de retornar el club blanc i blau a final de curs.





El Girona, per la seva banda, se les veurà amb el Cadis en un altre dels duels que ha deparat el sorteig de Copa que ha tingut lloc aquest divendres.





El Reial Madrid que, com en el cas de l'Barça, ha entrat també en competició en la competició, visitarà a l'Alcoià.





La resta d'aparellaments de la propera eliminatòria copera a disputar aquest mes de gener són:

Eivissa-Athletic

Còrdova-Reial Societat

Penya Esportiva-Valladolid

Navalcarnero-Eibar

Màlaga-Granada

Almeria-Alabès

Leganés-Sevilla

Alcorcón-València

Gijón-Betis

Fuenlabrada-Llevant

Rayo-Vallecano-Elx

Tenerife-Vila-real