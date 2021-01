Aragonès i Budó compareixeran el 13 de gener per informar sobre les últimes mesures

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, compareixeran el proper 13 de gener durant la celebració de la Diputació Permanent de Parlament per informar sobre les últimes mesures preses per contenir la Covid-19 .













Així ho ha informat la institució en un comunicat d'aquest divendres, després que els representants dels grups parlamentaris en la Diputació Permanent s'hagin reunit per decidir l'hora i el dia de la seva celebració --que serà el dimecres 13 de gener a partir de les 10.00 hores--, així com l'ordre del dia.





S'ha acordat que la reunió es faci al Saló de Sessions i no a la sala de grups en què es reuneix habitualment, "en aplicació de les mesures de contenció del brot de la pandèmia". La sessió començarà amb la compareixença del Govern en funcions per informar sobre les últimes mesures preses per contenir la Covid-19; així, Aragonès compareixerà a petició pròpia i, com s'especifica a la sol·licitud, també intervindrà Budó.





L'ordre del dia també inclou el debat per valideu o derogar el Decret llei 48/2020 de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19; el Decret llei 49/2020 de mesures urgents complementàries en matèria de treball i foment de l'activitat econòmica; i el Decret llei 50/2020 de mesures per estimular la promoció de l'habitatge amb protecció oficial.





També es debatrà el Decret llei 51/2020 de modificació del Decret llei 39/2020 de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a la pandèmia; i el Decret llei 55/2020 de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de determinades comarques per la Covid-19.





Durant la sessió també es farà el debat i la votació de quatre sol·licituds de compareixença: tres han estat presentades per Cs i demanen la compareixença del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; de la consellera de Salut, Alba Vergés, i del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, sobre les restriccions a la Cerdanya i el Ripollès (Girona).





I la quarta ha estat presentada per la CUP i demanen la compareixença de Vergés perquè informi sobre el contracte subscrit en el mes de maig de 2020 amb l'empresa Ferroser Serveis Auxiliars per al "seguiment dels contactes de casos de Covid-19 i sobre les prioritats sanitàries per a l'inici d'any".