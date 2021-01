Mor als 82 anys l'escriptor i advocat Josep Maria Loperena

L'escriptor i advocat Josep Maria Loperena ha mort la matinada d'aquest divendres als 82 anys, i la família ha agraït les mostres d'afecte i condol rebudes, segons ha informat aquest divendres el seu bufet en un comunicat.













Loperena va néixer a Alguaire (Lleida) el 1938, i va estudiar Filosofia i Lletres i Dret a la Universitat de Barcelona (UB), i entre els anys 60 i 70 va ser director de teatre, encara que a finals dels anys 70 va deixar la direcció teatral i es va dedicar plenament a l'advocacia.





Va col·laborar en diversos mitjans de comunicació i va publicar llibres de dret i assajos de teatre, i la seva obra més recent ha estat la novel·la 'L'espia del violí'.





El 2004, va rebre el Premi Joaquim Amat-Piniella per la novel·la 'La casa del fanalet vermell', i va escriure altres obres com 'El circ de la justícia' (2006), 'El circ de la política' (2008) i 'El circ dels corruptes '(2011).





Com a advocat, Loperena va ser president, durant cinc anys, de el Comitè de Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab), i va protagonitzar alguns processos importants de la transició espanyola, com l'atemptat a la sala de festes Scala, La Torna, l'assalt a la caserna de Berga (Barcelona) o el contenciós de Lluís Llach contra Felipe González per incompliment de compromís electoral.





També va interposar una demanda contra José María Aznar davant del Tribunal Penal Internacional el 2004, i es va encarregar d'aquesta querella per la intervenció de Govern en la invasió de l'Iraq, i va defensar en els anys 90 a integrants de el moviment independentista català detinguts per l'Audiència Nacional.