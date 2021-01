Trump no assistirà a la cerimònia d'investidura de Biden el 20 de gener

El president sortint dels Estats Units, Donald Trump, ha resolt aquest divendres que no assistirà a la cerimònia d'investidura del seu successor en el càrrec, Joe Biden, el pròxim 20 de gener.





















En un missatge que ha difós a Twitter, el magnat novaiorquès ha asseverat que, "per a tots els que ho pregunten, no aniré a la cerimònia". Les seves paraules han tingut lloc l'endemà passat que una munió de seguidors assaltés el Capitoli per impedir que es ratifiqués la victòria del líder demòcrata en les presidencials.





Amb aquesta decisió, Trump es convertirà en el primer president nord-americà en la història recent del país que no assisteix a la cita, un dels esdeveniments més importants de la vida política al país.