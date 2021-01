Pelosi ha parlat amb el líder militar dels EUA per evitar que Trump accedeixi a les armes nuclears

La presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi (D-Calif.), ha anunciat als seus companys en una carta aquest divendres que ha parlat amb el president de l'Estat Major Conjunt, el general Mark A. Milley, per evitar que Trump, que ara mateix està "inestable" accedeixi als codis nuclears.









"La situació d'aquest president trasbalsat no podria ser més perillosa, i hem de fer tot el possible per protegir el poble nord-americà del seu assalt desequilibrat al nostre país i la nostra democràcia", ha escrit Pelosi en una carta.





La seva carta ha arribat poc després que Trump piulés que no assistiria a la presa de possessió del president electe Joe Biden el 20 de gener, trencant amb una llarga tradició de presidents sortints que assisteixen a la cerimònia de jurament dels seus successors.





El coronel Dave Butler, portaveu de Milley, ha confirmat que la conversa amb Pelosi va tenir lloc, però ha donat pocs detalls. "La portaveu Pelosi va iniciar una trucada amb el president", ha dit en un comunicat.





En una conferència telefònica amb els demòcrates de la Cambra de Representants, Pelosi s'ha referit a la seva conversa i va dir que estava "segura que existeixen salvaguardes".





"Llavors, aquest matí he trucat al president de l'Estat Major Conjunt i li he dit dir que aquest és un home molt perillós que és el comandant en cap dels Estats Units. Tinc serioses preocupacions que pugui iniciar les hostilitats d'una manera o altra, és molt inestable ", ha assegurat. "Ja sigui que estiguem parlant d'hostilitats militars o accedint als codis de llançament i ordenant un atac nuclear. Esperem que no hi hagi por a això, però hem de tenir-ne, perquè està trasbalsat. No estem parlant d'una altra cosa que d'un president trasbalsat".





En la seva carta, Pelosi ha transmés que ella i el líder de la minoria del Senat, Charles E. Schumer (DN.Y.), s'havien comunicat amb Pence després de la presa del Capitoli dels Estats Units el dimecres per una màfia pro- Trump, però encara no havien rebut resposta.





"Encara esperem saber d'ell al més aviat possible amb una resposta positiva sobre si ell i el gabinet de complir el seu jurament a la Constitució i a el poble nord-americà", ha escrit Pelosi.





Els demòcrates estan considerant cada vegada més un segon judici polític contra Trump després de la violenta presa de Capitoli dimecres per part de manifestants pro Trump si el vicepresident Pence i els funcionaris del gabinet de Trump no ho destitueixen del seu càrrec sota la 25a Esmena.