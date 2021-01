La desocupació a la Unió Europea se situa en el 7,5%, mentre que a Espanya arriba al 16,4%

Al novembre de 2020, la taxa d'atur desestacionalitzada de la zona euro era del 8,3%, enfront del 8,4% d'octubre de 2020 i superior al 7,4% de novembre de 2019. La taxa d'atur de la UE era del 7,5% al novembre de 2020, davant el 7,6% de l'octubre de 2020 i des del 6,6% de novembre de 2019, segons l'Eurostat, l'oficina d'estadística de la Unió Europea.









L'Eurostat estima que al novembre de 2020 estaven aturats 15.933.000 d'homes i dones a la UE, dels quals 13.609.000 a la zona euro. En comparació amb octubre de 2020, el nombre de persones desocupades va disminuir en 222.000 persones a la UE i en 172 000 en el zona euro. En comparació amb novembre de 2019, la desocupació va augmentar en 1.795 milions a la UE i en 1.425 milions a la zona euro.





Al novembre de 2020, 3.171.000 de joves (menors de 25 anys) estaven aturats a la UE, dels quals 2.629 milions eren a la zona euro. Al novembre de 2020, la taxa d'atur juvenil era del 17,7% a la UE i del 18,4% a la zona euro, davant el 17,5% i el 18,0% respectivament en el mes anterior. En comparació amb octubre de 2020, la desocupació juvenil va augmentar en 51.000 a la UE i en 64.000 a la zona euro, i en comparació amb novembre de 2019, la desocupació juvenil va augmentar en 456.000 a la UE i en 398 000 en la zona euro.













Espanya dobla la mitjana europea

A Espanya, la desocupació va arribar al 16,4% al novembre, més del doble de la mitjana europea.





A més, CCOO de Catalunya va alertar que les dades de l'atur en aquesta comunitat són els que més han pujat a tot Espanya, ja que ha acabat l'any amb 497.611 persones aturades, xifra que suposa un increment interanual del 28,2%, i ha assegurat que això "evidència les conseqüències nefastes" per al mercat laboral i l'economia derivades de la pandèmia.





Atur per gènere

L'atur no afecta de la mateixa manera homes i dones. Al novembre de 2020, la taxa d'atur de les dones era de l 7,9% a la UE, enfront del 8,0% d'octubre de 2020. La taxa d'atur dels homes era del 7,1% al novembre de 2020 , davant el 7,2% de l'octubre de 2020. a la zona euro, el la taxa d'atur de les dones va disminuir del 8,9% a l'octubre de 2020 al 8,8% al novembre de 2020 i del 8,0% al 7,9% per als homes.





Indicadors addicionals de l'mercat laboral

Aquestes estimacions es basen en la definició estàndard d'atur de l'Organització Internacional del Treball utilitzada a nivell mundial, que compta com a persones desocupades sense treball que han estat buscant feina activament en les últimes quatre setmanes i estan disponibles per començar a treballar en les pròximes dues setmanes.





El brot de COVID-19 i les mesures aplicades per combatre'l han provocat un fort augment en el nombre de sol·licituds de prestacions per desocupació a tota la UE. Al mateix temps, una part significativa dels que s'havien registrat en les agències de desocupació ja no buscaven activament una feina o ja no estaven disponibles per treballar, per exemple, si havien de cuidar els seus fills. Això condueix a discrepàncies en el nombre de desocupats registrats i els mesurats com a desocupats segons la definició de l'OIT.