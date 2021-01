Colau preocupada perquè els votants dels comuns li siguin infidels amb Salvador Illa

Els Comuns tenen por patir una patacada electoral a les eleccions catalanes previstes per al pròxim 14 de febrer si no es retarden.

















La candidatura del socialista Salvador Illa ha descol·locat a l'esquerra catalana perquè si bé en la legislatura anterior van ocupar l'espai dels socialistes catalans ara són els membres de PSC qui tenen tots els números per recuperar als seus votants davant la desil·lusió davant la manera de governar de "comuns" i "morats".





Colau està desscolocata i té seriosos dubtes si involucrar o no en la campanya d'aquestes eleccions catalanes o quedar-se a l'marge per no cremar la seva imatge davant d'un més que probable fracàs del seu partit. Deixaria així en la més absoluta soledat i estacada al seu protegit i amiga, Jessica Albiach que està posant tot en el foc a la graella perquè veu molt a prop ostentar una conselleria en un més que possible tripartit (ERC-PSC-Comuns), que tant ERC i el PSC neguen a pre-campanya.





Albiach ha demanat la dimissió d'Illa perquè els comuns analitzen que la visibilitat de l'Ministre Illa els perjudica electoralment, tot, que a l'Estat són socis. En una campanya electoral tot s'hi val, perquè la desmemòria passa quan s'expliquen els vots i s'adjudiquen els escons i comença la veritable política, la de la negociació el repartiment de poder. I aquí els comuns volen recollir el màxim a través de l'urnes o fent valer com "or" el que aconsegueixin encara que sigui de "llauna".





La "quota de el PSC", en el govern de coalicióni estatal lan sabut aprofitar amb una jugada mestra els socialistes amb un Miquel Iceta satisfet de l'Escac a l'Rei a tots els partits de l'tauler català.





Les perspectives electorals per als comuns-podemitas són dolentes, preveuen tenir la meitat de diputats, quatre o menys. Per Ada Colau la política estatal d'Esglésies i la seva recerca d'aliances amb ERC debiliten als Comuns. Però no es va queixar d'arrabassar-li l'alcaldia a un Ernest Maragall anant de la mà de el PSC.













Els sectors que es consideren de centre moderat dins dels comuns estan apostant fort per Salvador Illa i el seu estil polític moderat.





El que preocupa Colau és quedar per sota de partits competidors com la CUP o fins i tot Vox, cosa que qualificarien com un desastre, i la sort de les set vides de gat de Albiach podrien acabar-se davant del seu benefectatora i protectora Colau.





A més de Podem, també els independentistes es mostren preocupats per l'anomenat efecte Illa que aconsegueix convertir el PSC en la primera força constitucionalista de Catalunya amb els flancs de Ciutadans i Comuns debilitats amb la seva presència, l'ample de vots que cauran a el PSC és previsiblement " molt elevat », un aposta de govern a Catalunya segura de moderació. El que succeeixi a Catalunya tindrà ressonància en multitud d'administracions de tota índole des de l'estatal a la municipal.









Com pretén salvar els mobles Colau si la candidata és de la seva absoluta confiança i deslligar-la de la seva imatge no és possible?





Seguirem informant ...