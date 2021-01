Apareixen dues persones mortes als carrers de Barcelona després del temporal

Una persona ha estat trobada morta aquest dilluns en un carrer de la Barceloneta i una altra ho ha estat al parc de la Ciutadella de Barcelona, després de l'episodi de temporal que ha causat la borrasca 'Filomena'.





















Els cadàvers no presentaven signes de criminalitat ni violència, a l'espera dels resultats de l'autòpsia, i els Mossos d'Esquadra han traslladat les diligències a un jutjat de Barcelona, ha informat la policia catalana.





Els agents han rebut l'avís de la primera mort cap a les 10.00 hores d'aquest dilluns, i de l'altra cap a les 17.15 hores.





UNA PERSONA 'SENSE SOSTRE'

La persona trobada sense vida a la Barceloneta era una 'sense sostre' que va rebutjar "la possibilitat de ser allotjada en alguna de les 2.900 places disponibles", segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona.





El consistori va reforçar aquest dissabte el dispositiu d'atenció a les persones sense llar davant la pluja, el vent i el temporal a la ciutat, ampliant les places disponibles per acollir als que no tinguessin on protegir-se.