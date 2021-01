Iberia operarà aquest dimarts el 50% dels seus vols de curt i mig radi i tots els de llarg radi

I Sibèria operarà aquest dimarts els nou vols de llarg radi programats i la meitat dels vols de llarg radi programats i la meitat dels previstos en la seva xarxa de curt i mig radi per connectar Madrid amb la resta d'Espanya i Europa.





L'aerolínia ha avançat aquesta planificació en base a la previsió per a aquest dimarts a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barjas de seguir operant però amb moltes limitacions a causa de el gel i neu dipositat a les pistes i a les zones d'aparcament dels avions, el que redueix molt significativament el nombre d'operacions possibles.





En un comunicat, la companyia presidida per Luis Gallego ha decidit mantenir els nou vols de llarg radi inicialment previstos per demà, tot i que ha advertit que podrien patir retards a causa de l'escassa disponibilitat de pàrquings practicables.





En la seva xarxa de curt i mig radi, oferirà al voltant del 50 per cent dels vols previstos que connecten Madrid amb la resta d'Espanya i Europa. La resta dels vols ja han estat cancel·lats i els clients estan sent avisats.





La companyia ha demanat a aquests clients que no vagin a l'aeroport, per evitar esperes innecessàries i que es col·lapsi el seu servei d'atenció a client.





Iberia ha demanat comprensió als seus clients perquè, com el mateix aeroport i les autoritats han indicat, les condicions climatològiques actuals i dels propers dies alentiran la volta a la normalitat.





La companyia ha flexibilitzat les condicions de les reserves dels clients que tinguessin previst viatjar des del passat divendres i fins el proper dimecres, 13 de gener. Aquests clients podran canviar la seva data de vol fins al 20 de març.





30.000 TRUCADES REBUDES





Els canvis poden fer-se en www.iberia.com, secció Els teus Vols, Gestiona el teu Reserva. Des que divendres passat es va produir el tancament de l'aeroport, Iberia ha ofert ja ben canvi o reemborsament del seu bitllet a més de 15.000 clients, només a través d'aquest servei de iberia.com.





Tot i que l'aerolínia ha reforçat considerablement els equips d'atenció a client, ha demanat disculpes si el nivell d'atenció durant aquests dies ha estat menor de l'esperat a causa del volum de trucades, que en aquests tres dies ha superat les 30.000.





Per això, demana als viatgers que gestionin els seus canvis a través de iberia.com evitant, en la mesura del possible, trucar a el centre d'atenció telefònica, per tal de deixar les línies obertes per als que tinguin necessitats especials que no puguin resoldre a través del web.





Des del passat véns, a causa dels inconvenients produïts pel temporal, Iberia ha facilitat allotjament en hotels de Madrid a més de 600 clients i ha gestionat les incidències d'altres 2.900 clients (hotel, manutenció i / o alternativa de viatge) que van ser desviats a aeroports Canàries, Barcelona, Màlaga i València.





Així mateix, ha repartit entre els clients que es van veure obligats a passar la nit a l'aeroport més de 2.500 mantes, ampolles d'aigua, entrepans, galetes i altres aliments no peribles i, entre altres mesures, ha mantingut oberta la Dalí VIP lounge per a les famílies amb nens menors de sis anys.





Finalment, l'aerolínia ha traslladat un missatge d'agraïment als seus empleats per "l'esforç, compromís i implicació que segueixen demostrant davant les situacions més adverses".





"Durant els últims dies, els empleats de l'aeroport han doblat torns i han col·laborat amb la Unitat Militar d'Emergències (UME) i Aena en la neteja de les pistes i avions", ha ressaltat.