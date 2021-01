Endesa comunica que ja s'ha recuperat el subministrament elèctric a tot Catalunya

Endesa ha informat que abans de les 16.00 hores els ciutadans ha recuperat el subministrament elèctric.





















La companyia ha dit que han hagut d’utilitzar "helicòpter per arribar a alguns punts encara inaccessibles per carretera, especialment a camins de muntanya on no han pogut passar-hi les màquines llevaneus i hi ha instal·lacions d’Endesa". Així doncs, els tècnics començaran a retirar grups electrògens.













Per tant, és possible que es generin algunes interrupcions puntuals i de curta durada a l’hora de retirar els grups electrògens amb l’objectiu de normalitzar la xarxa elèctrica.