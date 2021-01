Renfe lidera el rànquing sectorial d'Empreses més Responsables en el transport de viatgers en 2020

Renfe lidera el rànquing sectorial d'Empreses més Responsables en el transport de viatgers, per tercer any consecutiu, segons l'informe Merco Responsabilitat i Govern Corporatiu 2020 presentat avui.





L'informe elaborat per Merco (Monitor Empresarial de Reputació Corporativa), que compleix la seva desena edició, és un instrument d'avaluació reputacional que recull les 100 empreses més ben valorades per la seva Responsabilitat i Govern Corporatiu a Espanya.

A nivell general, Renfe ha pujat cinc llocs en el rànquing general de l'informe, passant del lloc 30 en 2019 al 25 el 2020. A nivell sectorial, Renfe ocupa el primer lloc en el sector del transport de viatgers, per davant d'Alsa i IAG.

Més de 1.100 directius de grans empreses

Aquest rànquing neix després d'un exhaustiu i detallat anàlisi de 10.082 enquestes, 5 avaluacions i 12 fonts d'informació. L'avaluació segueix les normes i codis de ESOMAR i s'avaluen més de 50 indicadors de gestió de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) de les companyies.

L'informe Merco Responsabilitat i Govern Corporatiu 2020 compta amb la participació de 1.141 directius de grans empreses, 84 experts en RSC, 82 periodistes d'informació econòmica, 72 analistes financers, 32 membres de govern, 63 social mitjana mànagers, 88 responsables d'ONG, 71 membres de sindicats i 79 d'associacions de consumidors, així com 8.300 ciutadans.

El passat mes de maig, Renfe també va ser escollida com a empresa més compromesa en el sector del transport de viatgers durant la crisi provocada per la COVID-19, segons l'informe elaborat per Merco sobre Empreses amb més compromís / responsabilitat social durant la pandèmia.