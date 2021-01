Les comunitats autònomes endureixen les mesures davant l'avanç de la tercera onada

Després de Nadal, la tercera onada del coronavirus ha arribat a totes les comunitats autònomes, provocant que les UCI tornin a estar carregades i que els hospitals fins i tot estiguin deixant d'atendre pacients amb altres patologies. Per intentar frenar l'augment de contagis -i amb la previsió que seguiran augmentant durant les properes setmanes després de les festes de cap d'any- les comunitats autònomes han començat a extremar les mesures i alguns governs regionals han advertit ja que prendran noves restriccions en les pròximes dates.









En aquest context, moltes autonomies han apostat per mantenir el confinament perimetral en els seus territoris, altres han optat per prendre mesures en establiments d'hostaleria i comerç, mentre que Catalunya i la Comunitat Valenciana han fet referència al teletreball de forma gairebé obligatòria per reduir la mobilitat .





Aquestes són les mesures que ha pres cada comunitat autònoma:

CATALUNYA

La Generalitat de Catalunya ha demanat a l'executiu central que implanti el teletreball obligatori per reduir la mobilitat. En l'actualitat, existeix a Catalunya un confinament perimetral i municipal i el toc de queda es situa entre les 22.00 i les 6.00 hores. Pel que fa a les mesures al comerç, es permet l'obertura d'aquells amb una superfície de fins a 400 metres quadrats a un 30% del seu aforament, i els caps de setmana només podran obrir els establiments de productes essencials, mentre que els centres comercials romandran tancats tots els dies. D'altra banda, els catalans només podran consumir en establiments d'hostaleria de les 7.30 a les 9.30 hores i de les 13 fins a les 15.30 hores.

ANDALUSIA

A Andalusia no es descarta endurir mesures i de moment s'ha avançat el toc de queda a les 22.00 hores i manté el tancament perimetral de la regió, encara que es permet la mobilitat entre províncies. A més, estableix el tancament de l'hostaleria a les 18.00 hores, excepte el de les cafeteries que s'estén a les 20.00 hores, a l'igual que els comerços. En l'actualitat, es troben confinats perimetralment vuit municipis del Camp de Gibraltar i la localitat d'Arona, a Còrdova.





ARAGÓ

Aragó continua amb el tancament perimetral, tant a nivell autonòmic com a nivell provincial, tot i que el Govern regional tenen l'esperança que si, les dades milloren, es puguin desconfinar les províncies. El toc de queda està entre les 23.00 i les 6.00 hores, i totes les les activitats no essencials han de tancar a les 20.00 hores i, en hostaleria, l'aforament es limita al 30 per cent a l'interior i al 50 per cent en terrasses.





ASTÚRIES

El Govern asturià va anunciar que el tancament de l'hostaleria i els negocis de comerç s'avançarà a les 20.00 hores a partir de dijous, quan també s'ampliarà la restricció a la mobilitat nocturna des de les 22.00 a les 6.00 hores i es tancarà perimetralment el concejo de grau. A més, la Comunitat Autònoma segueix confinada.





BALEARS

L'Executiu balear ha decretat el tancament de bars, restaurants, grans superfícies i gimnasos durant dues setmanes, i el toc de queda es situa entre les 22.00 i les 06.00 hores. A més s'han limitat les reunions socials a un mateix grup de convivència.





CANÀRIES

Canàries manté el confinament perimetral, encara que no és aplicable als passatgers que se sotmetin a un control sanitari. A més, hi confinament perimetral a Tenerife davant l'augment de casos. El toc de queda es situa entre les 22.00 i les 6.00 hores a Tenerife, entre les 23.00 i les 6.00 hores a Gran Canària, La Gomera i Lanzarote, i entre les 0.00 i les 6.00 hores a la resta d'illes.





CASTELLA I LLEÓ

La Junta de Castella i Lleó va a aplicar des d'aquest dimecres el tancament de l'interior de bars i restaurants, centres comercials, gimnasos i establiments i locals de jocs i apostes a tot Castella i Lleó. A més, està vigent el tancament perimetral de tota la comunitat i el toc de queda es situa entre les 22.00 i les 6.00 hores.





CASTELLA-LA MANXA

Castella-la Manxa també manté confinada perimetralment la regió, i hi ha una restricció a la mobilitat en cinc municipis de Ciutat Real, on el toc de queda es situa entre les 22.00 i les 7.00 hores, mentre que a la resta del territori castellanomanxec està entre les 0.00 i les 6.00 hores.

CANTÀBRIA

En l'actualitat, la regió es troba confinada perimetralment, el toc de queda està entre les 22.00 i les 6.00 hores i es poden reunir un màxim de sis persones. També hi ha vigents mesures en l'hostaleria com ara la prohibició de consumir a l'interior de bars i restaurants, limitant-se el servei a les terrasses on es permet un aforament màxim del 50 per cent.





EXTREMADURA

Extremadura ha decretat el tancament dels locals d'hostaleria, el comerç no essencial i els espectacles i oci a les localitats més grans de 5.000 habitants que superin una incidència de 500 casos de coronavirus per cada 100.000 habitants als 14 dies. En l'actualitat, la regió no està confinada perimetralment, el toc de queda es situa entre les 22.00 i les 6.00 hores i només es poden reunir un màxim de sis persones.





EUSKADI

País basc manté el confinament perimetral de la regió, el toc de queda el col·loca entre les 22.00 i les 6.00 hores, i limita a un màxim de sis persones dels grups socials. A més, tancarà perimetralment els municipis que es troben en zona vermella i els seus tres territoris històrics: Biscaia, Guipúscoa i Àlaba.





GALÍCIA

La Xunta ha avançat que aquest dimarts s'adoptaran mesures més restrictives en la comunitat després que aquest dilluns finalitzés el confinament perimetral. La regió gallega manté restriccions perimetrals en diversos municipis dins de la comunitat. El toc de queda, se situa entre les 23.00 i les 6.00 hores, i el màxim de persones que es poden reunir és de 4. L'activitat de l'hostaleria queda limitada a Santiago, la Corunya i Orense fins a les 18.00 hores, i a la capital gallega només podran obrir les terrasses.





LA RIOJA

Davant l'augment de casos, la Rioja anunciarà aquest dimecres noves mesures per frenar els contagis. A més, la regió manté el tancament perimetral fins al 31 de gener, el toc de queda a les 22.00 hores i prohibeix reunions de més de quatre persones.





MADRID

La Comunitat de Madrid va finalitzar el seu tancament perimetral dimecres passat i no ha tornat a decretar-lo, si bé manté el toc de queda entre les 0.00 i les 6.00 hores i continua en sis el nombre màxim de persones que poden reunir-se. A més, la mobilitat es troba restringida a un total de 41 zones bàsiques de salut i 14 localitats, mesures que afecten 1,2 milions de madrilenys.

MÚRCIA

Múrcia ha decretat el confinament perimetral en 36 municipis, entre els quals es troben Múrcia, Cartagena i Lorca. A més, el tancament de la regió continua fins al proper dia 20, el toc de queda ha estat avançat a les 22 hores i es poden reunir un total de sis persones.

NAVARRA

Navarra segueix tancada perimetralment, amb el toc de queda entre les 23.00 i les 6.00 hores, i el màxim de persones que es poden reunir és de 6.

COMUNITAT VALENCIANA

La Comunitat Valenciana manté el tancament perimetral de la regió i el toc de queda nocturn a les 22.00 hores. A més, 26 municipis també compten amb tancament perimetral. Així mateix, la Generalitat ha publicat aquest dimarts una resolució per la qual s'amplia al 50% el treball no presencial de les seves plantilles.





L'hostaleria, per la seva banda, ha de tancar a les 17.00 hores, a les taules no hi podrà haver més de quatre comensals i el nombre màxim de persones en les reunions socials seguirà sent de sis.

CEUTA I MELILLA

Ceuta i Melilla també han prorrogat els seus respectius tancaments perimetrals. Totes dues mantenen el toc de queda de 22.00 a 06.00 hores i mentre Melilla manté el nombre màxim en les reunions, Ceuta retalla a quatre.