Sanitat notifica 14.060 casos de coronavirus nous en les últimes 24 hores

Les comunitats autònomes han notificat aquest dimarts al Ministeri de Sanitat 25.438 casos de Covid-19, dels quals 14.060 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 6.162 registrats el dilluns, situant-se la xifra global de persones infectades per coronavirus en les 2.137.220 des del començament de la pandèmia.









A més, la incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies segueix incrementant-se, situant-se en els 454,22 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 435,62 notificat dimarts pel Ministeri de Sanitat.





Pel que fa als morts per Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat aquest dimarts 408 més, dels quals 723 s'han registrat en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 52.683 persones.





En l'actualitat, hi ha 17.645 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 2.651 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 2.377 ingressos i 1.651 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa avui al 14,21 per cent.





De les 14.060 persones diagnostiques de Covid-19 en l'últim dia, 3.665 s'han localitzat a Madrid, 3.441 a Catalunya, 1.655 a Castella i Lleó i 1.058 a Extremadura. A més, 681 han estat diagnosticades a Andalusia, 418 a Aragó, 256 a Astúries, 280 a Balears, 225 a Canàries, 207 a Cantàbria, 188 a Castella-la Manxa, 26 a Ceuta, 171 a Comunitat Valenciana, 747 a Galícia, 49 a Melilla, tres a Múrcia, 162 a Navarra, 691 al País Basc i 137 a La Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 5.366 morts a Andalusia (76 en l'última setmana); a Aragó 2.713 (50 en els últims set dies); a Astúries 1.387 (21 en l'última setmana); a Balears 497 (17 en els últims set dies); a Canàries 453 (11 en una setmana); a Cantàbria 405 (quatre en els últims set dies); a Castella-la Manxa 4.139 (21 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 5.320 (69 en els últims set dies).





A més, 8.890 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (55 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 62 morts des del començament de la pandèmia (cap en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 3.360 (189 en els últims set dies); a Extremadura 1.158 (59 en una setmana); a Galícia 1.450 (45 en els últims set dies); a Madrid 12.001 (45 en els últims set dies); a Melilla 46 (una persona en els últims set dies); a Múrcia 782 (18 en els últims set dies); a Navarra 977 (sis en els últims set dies); al País Basc 3.079 (29 en els últims set dies); i a La Rioja 598 (set en els últims set dies).





Pel que fa a les proves diagnòstiques, des del passat 2 de gener i fins al 8 de gener s'han realitzat 943.329, de les quals 604.605 han estat PCR i 338.724 test d'antígens. La taxa total de positivitat se situa en el 16,16 per cent.