El CEO de Banc Sabadell ja viu a Barcelona

César González-Bueno , el nou conseller delegat de Banc Sabadell ja viu a Barcelona i la seva família ho farà a l'acabar el curs escolar després d'un fitxatge contrarellotge.









César González-Bueno





Perquè fins març el Banc Central Europeu (BCE) haurà d'emetre el seu veredicte sobre l'entitat catalana i coincidirà en el calendari amb amb una tisorada de l'1.900 empleats que estaran a casa amb el 75% de l'salari.





Jaume Guardiola ha posat l'accelerador en el traspàs a González-Bueno amb qui treballa directament per tancar l'exercici 2020 i presentar ell mateix els resultats de l'any 2020 abans de jubilar definitivament.









El fitxatge de González-Bueno s'ha fet per ser l'home d'ING Direct Espanya. Només per això. I això és el que vol ser el Sabadell: un banc solitari i digital. Atès que González-Bueno, va estar en la creació de la nova banca a BBVA, com a encarregat de canals alternatius. Després va venir el seu gran èxit professional amb els holandesos i encara va tenir una altra experiència digital: separar Evo Banc de les caixes gallegues, avui NCG Banco. És un banquer 100% digital i el nou CEO només ha demanat una cosa: que li venguin l'anglès TSB