Fuga de mitjans de l'empresa de medició ComScore per l'absència d'informació de qualitat

El Grup Prisa ha renunciat al mesurament de la seva audiència a través de ComScore en les seves edicions digitals d'El País, As, El Huffington Post i Cinco Días davant la seva creixent desacord amb la forma d'obtenir i difondre les dades mensuals.





























Fonts d'Unitat Editorial i de Vocento apunten que hi ha un debat obert en aquestes empreses sobre la conveniència d'adoptar la mateixa decisió que Prisa.





La primera a donar el pas, en aquest cas, seria Vocento, atès que el contracte que l'uneix a ComScore finalitza el proper 31 de gener. I al març Unidad Editorial.





En un comunicat difós aquest dimecres, Prisa reconeix que durant els últims temps s'havia distanciat de ComScore atès que segons aquesta empresa editora "no aporta informació sobre la qualitat o fidelitat de les audiències"





Prisa i ComScore no han arribat a un acord per gestionar el període de transició fins que el nou mesurador estigui implantat i que coincideix amb la incorporaicón de murs de pagament en una bona part dels mitjans digitals.





Un altre dels factors que marcarà el futur del mesurament d'audiències a Espanya és el desenllaç de l'concurs per elegir el nou mesurador oficial, que van convocar el passat desembre l'Interactive Advertising Bureau (IAB Spain), l'Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC) i l'Associació Espanyola d'Anunciants (AEA). El procés està encara en marxa i és auditat per PwC. S'espera que el seu desenllaç succeeixi al llarg del primer trimestre del 2020, és a dir, quan venceran els contractes amb ComScore amb Vocento i Unidad Editorial.





L'APOSTA DE CatalunyaPress GROUP A LA MESURA DE LA SEVA AUDIÈNCIA





Per la seva banda CatalunyaPress GROUP empresa editora dels mitjans Calunyapress, Galiciapress Vilapress , CatalunyaPress i The Economy Journal va apostar per auditar la seva audiència a través de Google Analytics i la certificació d'una gran empresa de el sector OJD. La combinació disruptiva en el sector de les dues eines facilita tant dades quantitatives com qualitatives que permeten adaptar els continguts a l'interès dels seus lectors i subscriptors i refermen la seva confiança en els mitjans de el grup.





Mentre Comscore ha apostat pels grans grups editorials oblidant-se de l'heterogeneïtat i pluralitat de el sector. CatalunyaPress GROUP va promoure dins de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), de la qual forma part, aquest doble sistema de mesurament. Una cosa que el temps ha demostrat la seva utilitat i fiabilitat, tant per als més de 400 mitjans que integren aquesta associació amb presència a Catalunya i València com per a les Agències de Publicitat. Un sistema que s'adapta perfectament als constants canvis de sector afavorits pel gegant Google, qui va premiar el 2020 tant a Catalunyapress com a Galiciapress amb sengles ajudes a través del seu Google News Intiative .





Seguirem informant ...