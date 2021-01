El Banc Sabadell anunciarà demà el nombre d'empleats que abandonen l'empresa: es preveuen 1.800 baixes

Banc Sabadell comunicarà demà, divendres 15 de gener, les sol·licituds al pla voluntari de sortides que finalment hagin estat aprovades per la direcció.





El passat 23 de desembre va ser l'últim dia per apuntar-se al pla de sortides proposat per l'entitat, que prioritzarà les prejubilacions i jubilacions anticipades, si bé una part residual abandonarà el banc amb una indemnització pactada de 35 dies per any treballat i un màxim de dues anualitats.





Un cop tancat el termini d'adhesió, s'havien rebut més de 1.800 sol·licituds a un pla pel qual Banc Sabadell ofereix prejubilacions amb el 75% del salari anual fins als 63 anys, amb un màxim de 280.000 euros per als nascuts entre 1958-1961 , i de 300.000 euros per als nascuts entre 1962-1964.





Davant la incertesa del marc laboral, el banc es compromet a cobrir un any del pagament a la Seguretat Social en el cas que es retardi la primera edat de jubilació anticipada, ara en els 63 anys.





Als que es jubilin anticipadament a partir dels 63 anys, els ofereix el 10% (per a nascuts abans de 1956) o el 20% (per a nascuts entre 1956 i 1957) del salari anual.





Al cobrir-se les 1.800 places de manera voluntària, es confirmaria l'objectiu del banc d'estalviar amb el pla d'eficiència uns 115 milions d'euros en costos anuals. El finançament d'aquest pla d'eficiència es durà a terme amb les plusvàlues de les vendes de part de la cartera ALCO, amb un impacte neutre en capital i 1.300 milions de plusvàlues latents.