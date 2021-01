Espanya avança en la cursa de la vacunació: s'han administrat 768.950 dosis

A Espanya s'han administrat fins aquest divendres 768.950 dosis de les vacunes contra el covid-19 de Pfizer i Moderna, el 67,5 per cent de les distribuïdes entre les comunitats autònomes, que ascendeixen a 1.139.400 unitats, 92.764 d'elles a les últimes 24 hores.









El Ministeri de Sanitat ha facilitat aquesta informació en l'informe d'activitat del procés de vacunació enfront del Covid-19 sobre la base de dades recollides entre el 27 de desembre, dia en què van començar les vacunacions, i aquest divendres 15 de gener, encara que algunes comunitats porten retard en la comunicació de la informació i únicament vuit han facilitat dades actualitzades.





Les dades de el departament dirigit per Salvador Illa indiquen que en aquest període s'han rebut a Espanya un total de 1.139.400 dosis de vacuna, 1.103.700 d'elles de Pfizer, amb 768.533 dosis administrades, i 35.700 corresponents a Moderna, amb 417 ja inoculades.





Els territoris que més estan immunitzant són Melilla, que ha comunicat que ha administrat el 100 per cent de les vacunes rebudes (1.205); Comunitat Valenciana, amb el 92,1 per cent (86.927 de 94.350); Galícia, amb el 86,0 per cent (49.768 de 57.880); Astúries, amb el 85,3 per cent (31.247 de 36.620); Cantàbria, amb el 80,4 per cent (14.639 de 18.200); Ceuta, amb el 78,1 per cent (941 de 1.205); Castella i Lleó, amb el 75 per cent (59.411 de 79.240); Canàries, amb el 72,1 per cent (30.732 de 42.610).





Per sota de l'70 per cent se situen Balears, amb el 69,7 per cent (9.366 de 13.440); Múrcia, amb el 68,3 per cent (27.001 de 39.560); Extremadura, amb el 66,7 per cent (22.322 de 33.450); Catalunya, amb el 66,0 per cent (122.577 de 185.820); La Rioja, amb el 65,9 per cent (5.953 de 9.040); Andalusia, amb el 64,6 per cent (139.718 de 216.320); Aragó, amb el 64,5 per cent (23.619 de 36.615); i Castella-la Manxa, amb el 61,7 per cent (33.809 de 54.800).





A la cua es torna a situar el País Basc, amb el 46,2 per cent (22.464 de 48.605), seguida de Navarra, amb el 51,1 per cent (9.305 de 18.200) i la Comunitat de Madrid, amb el 51, 2 per cent (77.92 de 152.240).





DILLUNS COMENÇARÀ A ADMINISTRAR-SE LA SEGONA DOSI





Aquest dilluns va arribar a Espanya una nova remesa de 350.000 vacunes contra el Covid-19 de les companyies Pfizer / BioNTech per a la seva distribució a les comunitats autònomes i aquest dimarts es van rebre les primeres 35.700 dosis de la vacuna de Moderna d'una previsió de 599.500 a les pròximes setmanes.





L'objectiu de Govern és que a finals d'aquesta setmana estiguin vacunats tots els majors de les residències, excepte en aquelles en què es produeixi algun brot de contagis. Es preveu, a més, que dilluns que ve, dia 18, la primera persona vacunada a Espanya, Araceli, de 96 anys i interna a la Residència Els Olmos de Guadalajara, rebi la segona dosi.





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar aquest dimecres que la setmana que es va a decidir quins seran els següents grups de població que van a rebre les dosis de les vacunes contra el Covid-19 autoritzades fins al moment, una vegada que ja ho hagin fet a la gent gran de les residències i els professionals sanitaris.





La decisió dels propers grups als quals es va a vacunar s'adoptarà d'acord amb la proposta que faci el grup de tècnics de vacunació i es regirà per criteris com el risc de mortalitat, la possibilitat que aquestes persones puguin contagiar més o el impacte socioeconòmica de l'activitat que desenvolupen, entre d'altres, va concretar el ministre.





El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assenyalat aquest dijous que l'administració de la vacuna contra la coronavirus als primers grups de població, la gent gran de les residències i els professionals sanitaris, no va a tenir un impacte en la incidència de contagis, però sí en la letalitat.





"No estic segur que amb la vacunació es pugui arribar a controla la tercera onada de contagis, però sí que va tenir un impacte important en la letalitat i crec que es va a veure una reducció de la mateixa dins d'una o dues setmanes ", va detallar, per avisar que fins que la major part de la població no estigui vacunada les mesures personals per frenar els contagis seguiran sent" molt importants ".





AstraZeneca i la Universitat d'Oxford van sol·licitar el passat dimarts a l'Agència Europea del Medicament (EMA) l'autorització de comercialització condicionada per la seva vacuna contra la Covid-19, que podria prendre una decisió al respecte el divendres 29 de gener.





La previsió amb què treballa l'Executiu és la d'arribar a l'estiu amb el 70 per cent de la població espanyola immunitzada.