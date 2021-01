El Dogc publica el decret per ajornar les eleccions a Catalunya

Al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dissabte el decret pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions a Parlament, inicialment previstes per al 14 de febrer, a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia del Covid-19, segons indica la resolució.









No obstant això, el decret d'aquest dissabte no inclou una nova data per a les eleccions, que es publicarà en un altre decret al costat dels detalls tècnics i el calendari electoral.





El Govern va aprovar el divendres a la tarda el decret que posposa els comicis catalans i els va convocar per al 30 de maig, "prèvia anàlisi de les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública i de l'evolució de la pandèmia en el territori de Catalunya".





En una declaració institucional després de signar el decret després de la reunió extraordinària de Consell Executiu el divendres, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que mantenir els comicis el 14 de febrer suposava un "risc inassumible" a nivell sanitari i que afectaria a la participació electoral.





En la mateixa intervenció, la portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha dit que en els propers dies informaran de com es configurarà el calendari electoral, però ja ha avançat que, segons ella, és evident que s'haurà de modificar el cens electoral i que la voluntat de la Generalitat és "facilitar el màxim tots els procediments ja realitzats amb les convalidacions d'actes que siguin necessaris".