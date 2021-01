Cinc persones estan detingudes com a col·laboradores del sospitós de llançar àcid a dues joves

La Guàrdia Civil, durant l'operació per la qual ha estat detingut a Mijas (Màlaga) el sospitós de llançar àcid a dos joves al municipi malagueny de Cártama, ha arrestat a més a altres cinc persones com a presumptes col·laboradors de la seva ocultació i fugida.













Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, es tractarien de persones de l'entorn familiar o del grup de presumptes delinqüents a què pertanyia l'agressor, i que van ser detinguts aquest divendres al costat del sospitós, conegut com 'El Melillero', entre els municipis de Fuengirola i Mijas.





L'operació 'tindrà', portada a terme per la Guàrdia Civil, va començar dimarts passat i ha comptat amb la participació de més de 200 agents coordinats amb la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat en una intensa recerca per trobar el seu parador .





La investigació s'ha centrat en el control del seu cercle més proper, tant familiar com criminal, ja que l'agressor i el seu entorn comptaven amb nombrosos antecedents per tràfic de drogues i altres delictes.





Durant l'operatiu els agents de la Guàrdia Civil van aconseguir localitzar el sospitós conduint per la zona de Mijas (Màlaga) una motocicleta scooter. En el seu intent d'evadir als agents 'El Melillero' va colpejar un dels vehicle de la Guàrdia Civil que el seguia, han precisat les mateixes fonts.





En aquesta fugida, va comptar amb l'ajuda d'una altra persona que l'acompanyava amb una altra motocicleta de similars característiques per intentar despistar i evitar a qualsevol cos policial. Durant la persecució el detingut va abandonar la motocicleta i va continuar la seva fugida a peu pel terme municipal, aprofitant l'orografia del terreny i les condicions de poca llum.





És per això, que els agents desplegats van voltar la zona completament per evitar que pogués sortir de la mateixa, alhora que es va començar una batuda del terreny, que va permetre centrar la construcció on s'amagava l'agressor, acompanyat en aquest moment d'altres dues persones que li donaven suport en la seva evasió.





Una vegada que es tenia coneixement del seu parador exacte, els guàrdies civils van aconseguir procedir a la seva detenció, així com de les dues persones que l'acompanyaven, al terme municipal de Mijas. Un altre grup de guàrdies civils van procedir a la detenció de la resta de persones que havien facilitat l'ocultació i la fugida de l'agressor, i que es trobaven en un habitatge entre els municipis de Fuengirola i Mijas. En total, són cinc les persones detingudes com a presumptes col·laboradors d''El Melillero'.





L'operació, com informen des Guàrdia Civil, continua oberta i no es descarten noves actuacions.





Els fets pels quals ha estat arrestat 'El Melillero' van tenir lloc aquest dimarts passat poc després de les 14.00 hores a Cártama. Sembla que les noies --una d'elles exnòvia del sospitós-- eren a l'interior d'un vehicle quan se'ls va acostar un altre cotxe, en el qual anava el presumpte autor dels fets, i els ha ruixat amb un pot amb àcid.





Les dues continuen ingressades, estant una d'elles molt greu i l'altra estable dins de la gravetat. En concret, la jove que va ser traslladada fins a l'Hospital Verge del Rocío de Sevilla continua ingressada en estat molt greu a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Després de ser valorada aquest passat dimarts a la Unitat de Grans Cremats, el percentatge de cremades és del 45 per cent.





L'altra dona, traslladada fins a l'Hospital Regional de Màlaga, continua ingressada estable dins de la gravetat. Així, la jove té un 20 per cent de superfície cremada a la cara i a les cames.

Ampli historial delictiu

El sospitós té denúncia per maltractaments per una altra dona i ordre d'allunyament en 2016, segons han informat a Europa Press fonts pròximes a la investigació. Així, té set ordres de detenció en vigor per diferents delictes. De la mateixa manera, l'home té fixat aquest mes un judici per maltractament respecte a una exparella i té una ordre de crida i cerca per aquests fets, ocorreguts el 2016.





Així mateix, té diverses sentències condemnatòries fermes per delictes contra la seguretat viària, per conduir sense carnet. Aquest home ja va protagonitzar aquesta setmana una altra persecució per part d'efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat des de la localitat de Casabermeja a la de Mijas, on va ser localitzat el vehicle.





També té una condemna per agredir i lesionar un policia nacional, constant-li en el seu historial procediments per delictes de maltractament, amenaces, robatori amb força i intimidació a casa habitada, pertinença a grup criminal, tràfic de drogues i contra la seguretat viària, entre d'altres .