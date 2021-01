La Fundació Madrina qualifica de "desastre humanitari" la situació de la Cañada Real de Madrid

La Fundació Madrina ha demanat oficialment per escrit a l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que la llenya que s'està retirant dels carrers i parcs dels arbres caiguts a Madrid no acabi en l'Abocador Municipal de Valdemingómez per ser incinerats. Demanen que aquesta llenya arribi als habitants de la Canyada Real que es troben en una difícil situació que s'ha pronunciat pel temporal 'Filomena'.









En declaracions a Europa Press Televisió, el president fundador de la Fundació Padrina, Conrado Giménez Agrela, ha assenyalat que la població resident a la Cañada Real està "sense llum i calefacció" i ha afegit que hi ha nens "amb hipotèrmies", de manera que ha qualificat la situació com "dramàtica".





Conrado Giménez incideix que "la Cañada Real es troba en una situació de desastre humanitari". A més, denuncia que "les ambulàncies no poden arribar ja que estan atrapats" i sense cap tipus d'ajuda.





D'altra banda, la Fundació Madrina continua amb la seva tasca humanitària i sol·licita col·laboració per reposar el Banc del Nadó que ha quedat buit, a fi de poder seguir entregant a milers de nens i mares aliments, mantes i material d'hivern, bombones i estufes per les milers de famílies que tenen pobresa energètica, perquè no poden pagar la calefacció.





Conrado Giménez Agrela afirma que depenen de particulars per proporcionar aliments i productes bàsics a les famílies més vulnerables de Madrid davant "el desproveïment total" que estan patint ja que els bancs d'aliments no els proveeixen.





De la mateixa manera, ha denunciat que moltes famílies estan passant un "fred molt gelat" amb els seus fills i apunta que "és una desgràcia i una pena no poder donar a les famílies el que necessiten per sobreviure".