Ball de fitxatges dels partits de cara a les eleccions catalanes

PP, Ciutadans, Vox, CUP, JxCAT han donat la campanada amb els seus últims fitxatges. Mentre el PSC ha fet una posada pel producte propi. En el calador polític dels peixos disposats a tornar a Parlament són molts.





















Si el PP li va prendre a Ciutadans la segona de la seva llista, Lorena Roldán, els de Ciutadans van contraatacar traient del barret de copa el fitxatge de la periodista Anna Grau com la número dos després de Carlos Carrizosa.









El PDeCAT amb Àngels Chacón, com a presidenciable, va fitxar "in extremis" com segona a Joana Ortega, en altres temps la número dos d'Unió Democràtica (UDC) i vicepresidenta de la Generalitat en temps d'Artur Mas.





El PSC va agafar a tots els seus oponents polítics amb el peu dret canviat al seu presidenciable Miquel Iceta pel Ministerial Salvador Illa cosa que va suposar un terratrèmol polític a Catalunya.





JxCat van muntar unes primàries per portar des de Madrid a la seva portaveu al Congrés, Laura Borràs, secundada pel president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell.





La CUP concorre com a cap de llista amb una candidata que no prové de les seves files, sinó de Guanyem: Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona.





I Vox que aspira a donar el sorpracho en l'ala de la dreta catalana ha fitxat l'exdiputat popular Antonio Gallego com a número dos d'Ignacio Garriga per a les pròximes autonòmiques, que en lloc de el pròxim 14 de febrer tindran lloc si no hi ha sorpreses pel mig el 30 de maig. Gallego va deixar el seu càrrec de portaveu adjunt al Congrés per venir-se a Barcelona amb Xavier Albiol. Però quan Albiol va designar com a portaveu a Enric Millo i com a portaveu adjunt a Santi Rodríguez, Antonio Gallego, va renunciar a l'acta de diputat de PP.

















Per Vox la trajectòria de Gallec és una evolució "lògica" provocada per la realitat política de cada moment. Així Gallego va ser candidat de PP a l'alcaldia del Prat de Llobregat el 2003, 2007, 2011 i 2015. A més, va ser conseller comarcal de l'PP, diputat a la Diputació de Barcelona, diputat al Parlament i, durant dues legislatures, va ser diputat al Congrés dels Diputats. A la cambra baixa va ser portaveu popular de Pressupostos i portaveu adjunt de Grup Popular. Al desembre de 2015, va començar a assessorar econòmicament a diverses empreses multinacionals amb seu a Catalunya, dels sectors químic i farmacèutic. En 2019, va deixar de militar al Partit Popular.