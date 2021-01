Iglesias no donarà suport a la reforma de les pensions proposada pel ministre Escrivà

El vicepresident segon de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat que la lleialtat de la seva formació està en el "acord de govern" i ha assegurat que en cap cas donaran suport a la reforma de les pensions de el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.





















Durant una entrevista a al programa 'Salvados' de La Sexta, sobre la proposta de canviar el còmput de les pensions de 25 a 35 anys, Iglesias ha augurat que no creu que arribi a el Parlament però que, si s'escau, seran "lleials" amb el acord de govern, que pauta explícitament que el Govern treballarà per augmentar el poder adquisitiu de les pensions.





De tota manera, ha subratllat que en aquest aspecte "convenceran" al seu soci de Govern perquè, en aquest aspecte, hi ha sectors del PSOE que comparteixen que és "retallar les pensions és inacceptable", per destacar també que tampoc hi ha "majoria parlamentària "per a això.





També ha lliscat que Escrivà ha elaborat aquesta proposta perquè "li han donat la instrucció de fer-ho" i que revaloritzar les pensions és una "línia vermella" de l'acord de govern, no només per Unides Podem, doncs el pacte és "taxatiu".





"Unides Podem no votarà a favor de cap retallada de les pensions a Espanya i això és lleialtat a l'acord de govern", ha emfatitzat Iglesias per deixar clar que això no suposa una crisi de govern, ja que qui vaig plantejar alguna cosa fora el pacte signat "està sent deslleial a un contracte amb la ciutadania".