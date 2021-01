El Capitoli dels Estats Units, tancat per alerta d'amenaça de seguretat

El Capitoli dels Estats Units ha estat tancat per una amenaça externa de seguretat. L'agència Reuters ha informat que no es permet entrar ni sortir a ningú, i que les autoritats han ordenat a les persones que hi havia a l'interior a buscar refugi.













La decisió s'ha pres després que aparegués una columna de fum prop de l'edifici, tot i que el Servei Secret ha informat que no hi ha cap amenaça ara per ara.









La tensió per part dels seguidors de Trump d'extrema dreta és cada vegada més gran, quan queden tan sols dos dies per a la investidura de Joe Biden. Així les coses, l'FBI ja ha advertit als ciutadans i autoritats de possibles manifestacions violentes per part dels seguidors de Trump. Segons Reuters, fins al moment no hi ha hagut trets al Capitoli.