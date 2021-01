Suez compra més d'una tercera part de Canàries Canaragua

La multinacional de serveis d'aigua SUEZ ha adquirit una participació del 33,4 per cent en Itochu en Canaragua, el principal operador de serveis de l'arxipèlag canari per un total de 37 milions d'euros.

















Segons la companyia, amb aquesta operació reforça la seva presència a Espanya i aprofita el seu coneixement tecnològic en la gestió dels serveis del cicle integral de l'aigua. L'operació atorga a Canaragua un valor d'empresa de 111 milions d'euros.





D'aquesta manera, SUEZ posseeix ara el 100 per cent de Canaragua, amb el que confia reforçar la seva capacitat per accelerar el creixement tant dels resultats com dels ingressos en els propers anys.





Després el recent anunci de l'adquisició de les participacions minoritàries de SUEZ NWS i Suyu a la Xina, el Grup vol aconseguir a Espanya els seus objectius de reassignació selectiva de capital identificats en el pla estratègic Shaping SUEZ 2030.





Canaragua és l'operador líder en la gestió de l'aigua a les Illes Canàries, on opera a 6 de les 8 illes i serveix en tot o en part del cicle integral de l'aigua a una població de 1,1 milions d'habitants. En 2019, Canaragua va generar uns ingressos de 91 milions d'euros i un EBITDA de 16 milions d'euros.