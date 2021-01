El Govern avançarà el toc de queda si ho demanen les autoritats sanitàries

La portaveu de Govern, Meritxell Budó, no ha descartat aquest dimarts la possibilitat d'avançar el toc de queda a Catalunya si així ho recomanen les autoritats sanitàries per combatre la pandèmia del coronavirus.













En roda de premsa posterior a del Consell Executiu, ha explicat que, a través del Procicat i del comitè de gestió de la crisi de la Covid-19, prenen les decisions que consideren en base a les recomanacions de les autoritats sanitàries: "I si ens demanen que avançar el confinament nocturn, perquè això realment redueix l'impacte de la pandèmia, el Govern prendrà aquesta decisió ".





"És una de les mesures que estan sobre la taula", ha apuntat Budó, que també ha explicat que, després d'aquest diumenge, decidiran si flexibilitzen, mantenen o reforcen amb mesures addicionals les restriccions actuals per als pròxims dies.





Aquest mateix dimarts ha parlat també amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després que hagi plantejat la possibilitat que el confinament perimetral de la ciutat passi a ser metropolità quan sigui possible: "Però quan sigui possible, no ara de forma immediata si les dades epidemiològiques no ho avalen ".





També ha reclamat de nou a Govern que decreti l'obligatorietat del teletreball, destacant que és una eina jurídica que permetria reduir la mobilitat i la interacció social, després d'acusar-de posar-se "de perfil" a l'hora d'acompanyar les autonomies en la presa de decisions per combatre la pandèmia.





Segons Budó, el Govern hauria de dotar a les comunitats de les eines necessàries per a garantir la salut dels ciutadans, i no només per poder afrontar unes eleccions, com és el cas de Catalunya.