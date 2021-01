El Govern central i les CCAA analitzaran dimecres les eines necessàries per frenar la tercera onada

El Govern i les comunitats autònomes van a analitzar demà al si de el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), presidit pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, "totes les eines" disponibles per frenar la transmissió del coronavirus.









Així ho ha assegurat en la roda de premsa posterior a el Consell de Ministres la portaveu de l'Executiu i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha recordat que la situació actual de contagis del coronavirus a Espanya és "preocupant" i exigeix mantenir la "guàrdia alta ".













S'espera que, a més d'analitzar la situació epidemiològica a Espanya i l'evolució de la vacunació contra el Covid-19, les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat analitzin en el CISNS la possibilitat d'ampliar, o no, el toc de queda o, fins i tot, d'aprovar un confinament domiciliari.





De fet, Madrid, Andalusia, Balears, Canàries, Galícia, Cantàbria i el País Basc s'han posicionat a favor que el Reial Decret d'estat d'alarma permeti a les autonomies avançar el toc de queda a les 20.00 hores després que Castella i Lleó hagi posat en marxa aquesta mesura des de dissabte passat, quan es va publicar al Butlletí Oficial de Castella i Lleó (BOCYL), tot i el rebuig que va mostrar l'executiu presidit per Pedro Sánchez.





"Demà es van a repassar les dades i es va a valorar l'abast del conjunt d'eines que s'han posat a disposició de les comunitats autònomes per a frenar l'expansió de virus i per combatre-ho. D'aquesta manera, la cogovernança es fa més forta, més resistent i, per això, demà es tractaran tots els temes que les diferents autoritats sanitàries vulguin plantejar ", ha asseverat Montero.





A més, la portaveu de Govern ha recordat que a la tercera onada es compta amb una eina diferent a la que es tenia en la primera i segona onada, les vacunes. Un fet que, segons la seva opinió, contribuirà també a reduir els contagis en l'actualitat, així com a guanyar la batalla al virus un cop estigui vacunada la població espanyola i del conjunt del món.





"Demà es van a compartir totes les opinions dels experts perquè els que han de donar a llum les decisions, ja que només des d'aquesta perspectiva es podrà doblegar la corba i frenar la transmissió de virus", ha postil·lat, per insistir en la importància que estan jugant les vacunes en l'abordatge de la tercera onada de contagis.





ESPANYA, UN DELS PAÏSOS DEL MÓN AMB LA MAJOR TAXA DE VACUNACIÓ

D'altra banda, la portaveu del Govern ha assegurat que Espanya ja és un dels països del món amb la major taxa de vacunació enfront del Covid-19, pel que ha agraït la "feina a preu fet" que estan realitzant els dispositius de el Sistema Nacional de Salut per vacunar "al més aviat possible" a la població.





A Espanya s'han administrat fins dijous passat 897.942 dosis de les vacunes contra el Covid-19 de Pfizer i Moderna, el 78,5 per cent de les distribuïdes entre les comunitats autònomes, que puja a 1.139.400 unitats.





Per això, Montero ha assegurat que el Govern manté la seva previsió que entre maig i juny ja s'hagin pogut vacunar contra el coronavirus a unes 15 o 20 milions de persones a Espanya. Finalment, i malgrat aquestes dades, ha destacat la necessitat que la població segueixi utilitzant mascareta, es renti sovint les mans i compleixi amb el distanciament físic per evitar el contagi del Covid-19.