El Govern destinarà 5 milions en ajudes al sector cultural

El Govern ha aprovat aquest dimarts mesures comptables per habilitar que la Conselleria de Cultura materialitzi un primer paquet d'ajudes econòmiques de 2021 per valor de 5 milions d'euros per pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus en el sector cultural.













Amb aquesta transferència de crèdits pressupostaris, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultura (OSIC) disposarà de 2,8 milions d'euros i l'Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) de 2,2, ha informat el Govern.





Es destinaran a el suport de la cultura popular i a la compensació de la reducció d'aforaments d'espectacles, respectivament.