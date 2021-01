Les comunitats autònomes acceleren el ritme de vacunació de les últimes setmanes

A Espanya s'han administrat fins aquest dimarts 966.097 dosis de les vacunes contra el covid-19 de Pfizer i Moderna, el 82,5 per cent de les distribuïdes entre les comunitats autònomes, que ascendeixen a 1.143.300 unitats, 197.147 d'elles durant les últimes 24 hores.

















D'aquesta manera, s'accelera el ritme de vacunació de les últimes setmanes, amb una mitjana al voltant de les 90.000 inoculacions per dia, i un total de 9.341 persones han rebut ja la segona dosi a partir de la qual es comença a generar immunitat.





El Ministeri de Sanitat ha facilitat aquesta informació en l'informe d'activitat del procés de vacunació enfront de la Covid-19 sobre la base de dades recollides entre el 27 de desembre, dia en què van començar les vacunacions, i aquest dimarts 19 de gener, tot i que algunes comunitats porten retard en la comunicació de la informació i únicament set han facilitat dades actualitzades





Les dades del departament dirigit per Salvador Illa indiquen que en aquest període s'han rebut a Espanya un total de 1.143.300 dosis de vacuna, 1.107.600 d'elles de Pfizer, amb 957.314 dosis administrades, i 35.700 corresponents a Moderna, amb 8.783 ja inoculades.





Els territoris que més han immunitzat són Melilla, amb el 107,6 per cent (1.297 de 1.205); Cantàbria, amb el 104,2 per cent (18.967 de 18.200); Canàries, amb el 101,4 per cent (43.209 de 42.610); i Comunitat Valenciana, amb 101 per cent (95.260 de 94.350).





Per sota se situen Galícia, amb el 99,98 per cent (57.871 de 57.880); Astúries, amb el 93,6 per cent (34.293 de 36.620); Múrcia, amb el 92,8 per cent (36.730 de 39.560); i Ceuta, amb el 89,6 per cent (1.080 de 1.205).





Amb menys del 90 per cent estan Castella i Lleó, amb el 89,5 per cent (70.885 de 79.240); La Rioja, amb el 89,0 per cent (8.049 de 9.040); Extremadura, amb el 87,1 per cent (29.125 de 33.450); Balears, amb el 84,5 per cent (14.658 de 17.340); Catalunya, amb el 84,3 per cent (156.627 de 185.820); i Castella-la Manxa, amb el 79,7 per cent (43.682 de 54.800).





A la cua se situa el País Basc, amb el 57,7 per cent 28.069 de 48.605); Navarra, amb el 71,4 per cent (12.991 de 18.200); Andalusia, amb el 76,2 per cent (164.820 de 216.320); Aragó, amb el 77,3 per cent (28.316 de 36.615); i la Comunitat de Madrid, amb el 78,9 per cent (120.168 de 152.240).





A més, 9.341 persones han rebut ja la segona dosi: Andalusia (1.773); Astúries (1.285); Galícia (1.191); Múrcia (934); Comunitat de Madrid (719); Comunitat Valenciana (588); Castella i Lleó (432); Catalunya (432); País Basc (390); Canàries (339); Aragó (250); Navarra (299); Aragó (250); Castella-la Manxa (189); Balears (164); La Rioja (44); Ceuta (29); i Melilla (29).

DILLUNS VA COMENÇAR A administrar-se la SEGONA DOSI

Aquest dilluns la majoria de les comunitats autònomes han començat a administrar la segona dosi de la vacuna contra la coronavirus desenvolupada per Pfizer i BioNTech als grups prioritaris que van rebre la primera dosi de la vacuna, els residents i personal en centres de gent gran, personal sanitari i sociosanitari de primera línia i grans dependents no institucionalitzats, tot i que vuit regions van arrencar ahir aquest procés.





La passada matinada ha arribat una nova remesa setmanal de dosis de la vacuna de Pfizer procedent de Bèlgica. Espanya rebrà 4.591.275 dosis de la vacuna de Pfizer amb les que s'aconseguirà immunitzar 2.295.638 persones.





Així mateix, el passat 12 gener van arribar les primeres vacunes de Moderna que també s'estan distribuint des de la setmana passada. En total es repartiran 599.500 dosis entre totes les comunitats autònomes en un període de cinc setmanes, fins a la tercera setmana de febrer inclosa.





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que l'actual "coll d'ampolla" que s'està produint a Espanya en la vacunació enfront del coronavirus està en les dosis que s'estan rebent de la vacuna, però "no" de la capacitat de l' sistema sanitari per administrar-les.





AstraZeneca i la Universitat d'Oxford van sol·licitar el passat dimarts a l'Agència Europea del Medicament (EMA) l'autorització de comercialització condicionada per la seva vacuna contra la Covid-19, que podria prendre una decisió al respecte el divendres 29 de gener.





Amb ella, així com la de la companyia Janssen, al voltant dels mesos de març i abril hi haurà un increment "molt important" de les dosis disponibles a Espanya, ha indicat el titular de Sanitat.





La previsió amb què treballa l'Executiu és la d'arribar a l'estiu amb el 70 per cent de la població espanyola immunitzada.