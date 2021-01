El Govern espera que el 2022 ja funcioni el nou sistema de cotització per ingressos reals per a autònoms

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha afirmat que espera que el nou sistema de cotització per ingressos reals per als treballadors autònoms estigui operatiu el 2022.













"Farem un esquema progressiu en el temps per evitar que els desajustos no generin problemes de gestió administratius a ningú", ha deixat clar el ministre durant la roda de premsa per presentar el nou acord de pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO ).





El titular de Seguretat Social ha explicat que pot ser que no s'apliqui a tots els autònoms perquè "hi ha diferents categories on no sempre es produeix un encadenament complet entre la dimensió fiscal i de cotitzacions a la Seguretat Social". Per això, ha apuntat que l'aplicació serà progressiva i que la intenció és que "el gruix dels autònoms" comenci a cotitzar en aquest nou sistema.





El ministre també ha posat en valor l'acord assolit amb les principals organitzacions d'autònoms per prorrogar la prestació per cessament d'activitat fins al 31 de maig.





De fet, ha assenyalat que el marc operatiu que ha estat vigent aquests últims quatre mesos es manté "bàsicament inalterable". A més, ha recordat que aquesta eina ha permès protegir 350.000 autònoms i ha posat en valor que a hores d'ara, en termes d'afiliació, hi ha més treballadors per compte propi que fa un any.





"Posin el punt referència en contrast amb la crisi anterior", ha apuntat el ministre, que també ha assenyalat que, tot i això, s'han recollit algunes de les demandes que havien fet les organitzacions d'autònoms.





En el nou acord, a més de millorar les situació dels autònoms de temporada, elimina la necessitat que els autònoms hagin estat beneficiaris entre març i juny de 2020 de cessament d'activitat per accedir-hi.





També contempla la suspensió de la pujada dels tipus de cotització fins al 31 de maig. Des de gener d'aquest any, la quota dels autònoms anava a tornar a pujar entre 3 i 12 euros per l'acord que es va assolir el 2018, que establia l'augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat de els autònoms inclosos en el règim especial de treballadors per compte propi (RETA) i el Règim Especial dels Treballadors de la Mar.





D'altra banda, l'acord recull que els autònoms podran accedir a la prestació per cessament d'activitat i exoneració de les quotes de el 100% de tots els treballadors per compte propi si en el primer semestre del 2021 tenen una caiguda d'activitat del 50% amb respecte a l'últim semestre del 2019. En l'anterior reial decret, la caiguda que es sol·licitada per accedir a la prestació era del 75%.