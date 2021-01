Europa celebra la investidura de Joe Biden: "Estats Units està de tornada"

Arriba una nova era. La Unió Europea ha celebrat aquest dimecres "el retorn" dels Estats Units a l'arena internacional amb l'arribada de Joe Biden a la Casa Blanca, després de quatre anys de tibantors amb Donald Trump, i ha plantejat una aliança "renovada" basada en els pactes en matèria climàtica i digital.









En un debat al Parlament Europeu sobre la investidura de Biden, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat de "bones notícies" la seva arribada a la Presidència, a l'armar que els Estats Units "està de tornada" i la UE està a punt per "reconnectar amb un soci antic i de confiança per donar nova llum a l'aliança".





En el mateix debat parlamentari el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha parlat de l'oportunitat que s'obre amb la sortida de Trump de la Casa Blanca i ha apostat per "rejovenir" la relació transatlàntica. Per això ha plantejat al president entrant un "nou pacte fundacional" per renovar l'aliança més estreta que té la UE.





"Per tenir una Europa més forta, uns Estats Units més fort i un món millor", ha defensat l'exprimer ministre belga, que ha recordat que en els últims anys el món és cada volta més estable i predictible, el que es tradueix en que els europeus hauran de "prendre el seu propi destí amb les seves mans" i defensar els seus interessos i promocionar els seus valors.





Per anar fent passos en aquesta agenda "ambiciosa", el president del Consell ha reiterat la seva invitació a Biden perquè acudeixi a un Consell Europeu extraordinari i es trobi amb els líders dels Vint.





PROPOSEN UNA ALIANÇA "TECNO-VERDA"





Els reptes climàtic i digital són els eixos principals de l'agenda que vol posar sobre la taula la UE, en aquest sentit la pròpia Von der Leyen ha cridat a forjar una "aliança tecno-verda" amb Washington.





La política alemanya considera que la tornada dels Estats Units a l'acord climàtic de París serà un "gran primer pas", però ha reclamat ambició per junts avançar en assumptes com els impostos sobre el carbó, defensar la biodiversitat i arribar a una aliança "tecno-verda".





Els dos dirigents comunitaris han fet referència als esdeveniments de fa dues setmanes al Capitoli, quan un grup de seguidors de Trump van irrompre a la seu parlamentària en un intent d'aturar l'elecció de Biden. Michel ha descrit l'atac com una "crida d'alerta" que posa de rellevància el repte compartit que tenen Washington i Brussel·les per vetllar per la democràcia i defensar l'Estat de dret.





Mentre que Von der Leyen ha posat èmfasi en el paper de les xarxes socials a l'hora exacerbar els missatges d'odi que, fet i fet, van generar un brou de cultiu que va propiciar l'assalt al Capitoli. Per això, la cap de l'Executiu europeu ha reiterat la responsabilitat que tenen els gegants tecnològics en la gestió de les seves plataformes.





"No és acceptable que fenòmens que tenen impacte en processos democràtics estiguin determinats per algoritmes", ha armat i, tot i que ha explicat que no es poden eliminar "les forces fosques" de les societats, si s'ha de garantir que "els missatges d'odi i notícies falses no circulen lliurement ".





Sobre la suspensió dels comptes de Trump en xarxes socials, la conservadora alemanya insistit que és un bon pas però aquest tipus de decisions s'han d'adoptar en els tribunals en base a les lleis i no pels propietaris de les xarxes socials a Silicon Valley . En aquest sentit, ha cridat a fer pinya amb Washington per establir estàndards globals en regulació digital.