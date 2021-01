Vergés defensa que es prorroguin les restriccions

La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Alba Vergés, ha defensat aquest dimecres la pròrroga de 15 dies de les restriccions per la pandèmia de coronavirus a causa de l'afectació assistencial en els centres sanitaris de Catalunya, derivada de l'increment d'ingressos en llits ordinàries i llits de crítics.





















"El pic epidèmic és més baix que en la segona onada però claríssimament l'afectació assistencial serà superior", ha alertat la consellera durant la seva compareixença davant la Diputació Permanent al Parlament, quan el nombre d'ingressats a les unitats de cures intensives (UCI) catalanes, amb 612, ha superat el pic de la segona onada.





Vergés ha argumentat que l'executiu català ha adoptat "l'estratègia europea" a l'hora d'impulsar restriccions en línia amb països com Alemanya, França i Itàlia i ha reivindicat que les xifres epidemiològiques demostren que són les mesures correctes, en les seves paraules.





No obstant això, ha matisat que l'objectiu del departament és evitar estabilitzar-se en "un nivell tan alt" dels indicadors epidemiològics com l'actual, pel que ha advocat per reduir el nombre de contagis atès que els ingressos a les UCI seguiran creixent, ha dit, fins a principis de febrer.





Sobre les restriccions específiques que es van aplicar a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès (Girona), la consellera ha reiterat que eren les mesures que "tocaven" donada que la situació epidemiològica era diferent de la de la resta de territoris de Catalunya.





En el marc de les accions impulsades des de Salut Pública, ha destacat el "desplegament immens i l'esforç de moltes persones" amb el desenvolupament de sis programes des de l'inici de la pandèmia per reforçar els sistemes de vigilància epidemiològica i de rastreig de casos i contactes .

GOVERN

La consellera ha criticat que el Govern "sempre es posa de perfil" i ha qüestionat el paper de l'executiu central a l'hora d'acompanyar a la ciutadania i als sectors afectats per les restriccions amb ajudes i mesures.





"Si no fan res, que ens donin totes les competències", ha insistit Vergés, que s'ha preguntat què ha fet el Govern per impulsar el teletreball, ajudar amb els confinaments forçosos de pares amb fills obligats a fer classes telemàtiques i amb els ajuts a sectors afectats, entre d'altres.





També ha acusat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, de despistat i de pensar més en vots que en salvar vides després de la seva elecció com a candidat de PSC a la Presidència de la Generalitat: "És molt greu".





Ha instat el Govern a fer "tot el que li correspon" respecte a la campanya de vacunació, a l'ésser una estratègia europea, perquè Catalunya ha rebut la meitat de les vacunes de Pfizer que estaven previstes aquesta setmana.

ELECCIONS

Vergés ha reivindicat la "planificació ben cuidada" del decret de la Generalitat que ajorna les eleccions catalanes del 14 de febrer i les convoca per al 30 de maig i ha criticat el poder judicial.





"Només ens faltaven els jutges contradient el que s'ha treballat de forma consensuada amb els grups per fer possible una jornada electoral", ha lamentat la consellera.