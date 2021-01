Joe Biden ja és el president número 46 dels Estats Units

Joe Biden ja és oficialment el president número 46 dels Estats Units, càrrec que ha assumit formalment aquest dimecres durant un període inicial de quatre anys i en el qual substitueix el republicà Donald Trump, principal absent de la cerimònia que s'ha organitzat al Capitoli, entre fortes mesures de seguretat i estrictes protocols sanitaris.





















Amb la mà sobre la Bíblia de la família, el mandatari ha recitat el text protocollari davant el president del Tribunal Suprem, John Roberts, acte que formalment culmina una transició convulsa marcada pel rebuig de Trump a reconèixer la seva derrota. Biden va obtenir més de 81 milions de vots en les eleccions del 3 de novembre, una xifra sense precedents.





Biden, de 78 anys, és el president de més edat a arribar a la Casa Blanca, on ingressarà després de més de tres dècades com a senador i vuit anys a l'ombra de Barack Obama, com el seu vicepresident entre el 2009 i 2017, que sí ha estat present en la cerimònia, igual que els expresidents Bill Clinton i George W. Bush, mentre que en representació de l'Administració sortint hi ha anat el vicepresident, Mike Pence.





Paral·lelament, Trump ha aterrat a Florida, on viurà després d'abandonar la Casa Blanca. En el seu discurs de comiat des de la Base Andres, a Maryland, ha insinuat un possible retorn a la política: "Tornarem d'alguna manera".