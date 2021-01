El Govern central decideix no avançar el toc de queda

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha descartat aquest dimecres la petició per part de la majoria de les comunitats autònomes de modificar l'estat d'alarma per avançar el toc de queda més enllà de les 22 hores, tot i que ha assegurat que aquesta proposta "serà estudiada "per part de l'Executiu central.













Així ho ha confirmat en la roda de premsa posterior a Consell Interterritorial de Salut, que s'ha celebrat aquest dimecres des de Sevilla.





El Govern havia emplaçat a les CCAA a debatre i consensuar en aquesta reunió la petició de reformar l'actual estat d'alarma per avançar l'horari del toc de queda a les 20.00 hores o fins i tot a les 18.00 com han demanat alguns governs autonòmics.





En aquest sentit, tant Illa com la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, han insistit que els governs autonòmics tenen encara capacitat d'aplicar més mesures que estiguin emparades per l'actual estat d'alarma que regeix al país fins al mes de maig.