La majoria d'autonomies esperen que el Govern central canviï l'estat d'alarma per avançar el toc de queda

Els governs autonòmics han redoblat en les últimes hores la pressió a l'Executiu central perquè modifiqui l'actual estat d'alarma i permeti avançar el toc de queda més enllà de les 22.00 hores, com està fixat actualment, i ja són tretze autonomies les que s'han mostrat a favor d'aquesta reforma, que es debatrà aquest dimecres entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes en la reunió de Consell Interterritorial de Salut.













En concret, Cantàbria, Castella i Lleó, Andalusia, Balears, Canàries, Madrid, Galícia, País Basc, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Catalunya, Múrcia, i la ciutat autònoma de Melilla s'han posicionat a favor de fer aquest pas, que permetria als governs regionals avançar el toc de queda per controlar l'avanç del virus.





L'actual estat d'alarma, que regeix al país fins al mes de maig, no contempla les eines necessàries per avançar abans de les 22.00 hores la restricció a la mobilitat nocturna, de manera que aquestes autonomies han exigit al Govern que prevegi una modificació que permeti als governs regionals aplicar un toc de queda des d'abans.





Qui ha aplicat ja aquest avenç ha estat la Junta de Castella i Lleó, que des de dissabte passat té el toc de queda a les 20.00 hores. Aquest decret va ser recorregut pel Govern central i el Tribunal Suprem ha decidit aquest dimarts donar deu dies a la Junta perquè respongui al recurs, però mentrestant es manté aquest horari.





EL GOVERN CREU QUE LES CCAA ENCARA TENEN MARGE

Per la seva banda, l'Executiu a través del titular de Sanitat, Salvador Illa, i de la ministra portaveu, María Jesús Montero, ha emplaçat a les comunitats autònomes a consensuar mesures i restriccions en el marc del Consell Interterritorial de Salut.





Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, María Jesús Montero ha assenyalat que el Govern considera que les CCAA encara tenen marge per a "intensificar" les mesures de restricció de la mobilitat dels ciutadans, sense necessitat per tant d'ampliar el marge del toc de queda.





Tot i això, ha insistit que serà en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) d'aquest dimecres on el Govern i les comunitats autònomes puguin avaluar "totes les eines" disponibles, plantejar noves propostes com és la d'avançar el toc de queda, i adoptar conjuntament les decisions que considerin adients per dobleglar la tercera onada de la Covid-19.





COMUNITAT VALENCIANA, C-LM I CATALUNYA, LES ÚLTIMES A SUMAR-SE

En el cas de Castella-la Manxa, el president Emiliano García-Page, ha avançat aquest dimarts que veu amb bons ulls la possibilitat d'avançar el toc de queda a les 20.00 hores i que la Comunitat Autònoma plantejarà al Consell Interterritorial de Salut d'aquest dimecres "que s'obri el ventall" fins a aquesta hora.





També la Generalitat Valenciana demanarà aquest dimecres que el Govern permeti avançar el toc de queda a les vuit del vespre en lloc de a les deu i que flexibilitzi l'estat d'alarma perquè les comunitats puguin prendre altres mesures.





Per la seva banda, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, no ha descartat aquest dimarts la possibilitat d'avançar el toc de queda a Catalunya si així ho recomanen les autoritats sanitàries per combatre la pandèmia del coronavirus.





AYUSO DÓNA SUPORT A CYL PERÒ NO L'APLICARIA A MADRID

Després d'aquesta polèmica amb Castella i Lleó, diversos mandataris autonòmics van fixar la seva posició respecte a aquest tema. Una d'elles va ser la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aquest dilluns es va mostrar a favor de la mesura implementada pel seu homòleg popular de Castella i Lleó.





No obstant això, en la jornada d'aquest dimarts, Ayuso ha assenyalat que "per arruïnar encara més a l'hostaleria a Espanya" així com als comerços, a la iniciativa privada i a tantes famílies, amb ella que "no comptin".





"No puc ser més clara", ha respost tot seguit a les preguntes dels periodistes sobre si el Govern regional preveu avançar el toc de queda, com plantegen altres autonomies.





Per la seva banda, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha considerat que el Govern espanyol "no té una altra opció" que accedir a aquesta petició de diverses comunitats autònomes per modificar l'hora d'inici del toc de queda, perquè és una cosa de "sentit comú".





En el cas de Múrcia, el president Fernando López Miras, ha enviat una carta al Govern central perquè permeti als governs regionals ampliar el toc de queda.





AMPLIAR-LO FINS I TOT A LES 18.00 HORES

També ha demanat marge legal per actuar en aquesta clau el president de l'Executiu gallec, Alberto Núñez Feijóo, i ja va avançar divendres passat que veu "raonable" que l'estat d'alarma permeti estendre el toc de queda, fins i tot a les 18.00 hores, així com confinaments municipals.





En aquesta clau, el Govern basc ja va anunciar divendres passat que està estudiant avançar el toc de queda a les 18.00 o a les 20.00 hores, tot i que actualment se situa entre les 22.00 i les 6.00 hores, com a mesura per frenar el virus abans d'emprendre altres més severes.





Així mateix, s'ha referit al Consell Interterritorial la portaveu de Govern balear, Pilar Costa, qui ha assenyalat que el seu Executiu estudiarà la mesura si així s'acorda en el marc del Consell. El president del Govern de Canàries, Ángel Víctor Torres, també s'ha mostrat partidari d'arbitrar modificacions legislatives perquè les comunitats autònomes puguin avançar el toc de queda.





El Govern de Melilla va mostrar la seva disposició a avançar el toc de queda, d'acord amb el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), en què estan representades totes les comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.





Finalment, el conseller de Sanitat càntabre, Miguel Rodríguez, considera que avançar el toc de queda a les 22.00 hores seria "beneficiós", tot i que no ha afirmat que vulgui plantejar-li al Govern en el si de la Interterritorial.