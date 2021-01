Trump amenaça amb tornar "d'alguna manera"

El president sortint dels Estats Units, Donald Trump, ha abandonat aquest dimecres la Casa Blanca, quatre hores abans de la investidura de Joe Biden, i s'ha acomiadat dels nord-americans amb un últim discurs en el qual, a més de defensar la seva gestió, ha anticipat un possible retorn a la política: "Tornarem d'alguna manera".

La Casa Blanca havia convocat els mitjans a les 8.00 (hora local), moment en el qual ha aterrat al costat de l'edifici presidencial l'helicòpter on han pujat Trump i la seva dona, Melania Trump, per acomiadar-se de la que ha estat la seva residència durant quatre anys. Abans de pujar al 'Marine One', ha declarat que ser el comandant en cap dels Estats Units ha estat "un gran honor", segons la CNN.





L'helicòpter l'ha portat a la Base Andrews, a Maryland, on ha pronunciat el seu últim discurs com a president, en el qual, sense guió, ha defensat la "sorprenent" tasca de la seva Administració. Trump ha admès que no ha encapçalat "una Administració corrent", tot i que ho ha fet per aplaudir les polítiques que ha desenvolupat en diferents àmbits, des del militar fins l'econòmic, passant pel judicial o el sanitari.





Així, ha expressat el seu condol als familiars de les víctimes mortals pel coronavirus i ha destacat que, durant la seva gestió, s'ha aconseguit el "miracle" de tenir un vaccí contra la covid-19 en un termini de nou mesos.





"Recordeu-nos", ha dit, quan ha defensat que, malgrat els "obstacles", ho ha "donat tot en el terreny de joc". "Sempre lluitaré per vosaltres. Estaré observant. Estaré escoltant", ha afegit Trump, que desitja un "gran èxit" al Govern de Biden, perquè "tenen els fonaments per fer una feina espectacular" durant els pròxims quatre anys.