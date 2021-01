A Espanya ja hi ha més d'un milió de persones vacunades contra el coronavirus

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar que Espanya va superar el milió de vacunats de COVID-19 el dimecres. En concret, ja hi ha 1.025.937 persones que han rebut alguna dosi, de les que 15.642 ja han estat immunitzades amb les dues requerides.













Segons va informar el ministre en roda de premsa després del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) celebrat des de Sevilla de manera telemàtica, el Ministeri ja ha repartit un total de 1.346.100 dosis a les comunitats autònomes, de les quals el 76,2 per cent ja han estat administrades.





Illa espera que "a final de setmana pràcticament totes estaran vacunades". Amb les dades del dimecres, s'ha aconseguit una vacunació de 2,17 de cada 100 persones a Espanya. El ministre va destacar que, així, el nostre país s'ha convertit en el "segon de la Unió Europea i el setè del món" en percentatge de vacunats. "No fem curses, es tracta de treballar amb eficiència", va comentar al respecte.





Les dades del departament dirigit per Salvador Illa indiquen que s'han rebut 1.310.400 dosis de vacunes de Pfizer, amb 1.012.220 dosis administrades, i 35.700 corresponents a Moderna, amb 13.717 ja inoculades. A més, 15.642 persones ja han rebut les dues dosis de la vacuna de Pfizer.





Per comunitats autònomes, Andalusia ja ha subministrat el 69,3 per cent de les vacunes rebudes (174.279 de 251.420), Aragó el 79,4 per cent (33.734 de 42.465), Astúries el 79,4 per cent (36.054 de 45.395), Balears el 67,7 per cent (15.697 de 23.190), Canàries el 91,8 per cent (43.599 de 47.485), Cantàbria el 92,2 per cent (19.473 de 21.125), i Castella i Lleó el 76,6 per cent ( 74.350 de 95.815).





Així mateix, Castella-la Manxa ha administrat el 76,7 per cent de les dosis (48.755 de 63.575), Catalunya el 75 per cent (162.830 de 217.020), el País Valencià el 89,3 per cent (99.932 de 111.900), Extremadura el 76,8 per cent (30.941 de 40.275), Galícia el 86,2 per cent (59.104 de 68.605), la Rioja el 68,7 per cent (8.335 de 11.965), Madrid el 73,2 per cent (129.194 de 176.615 ), Múrcia el 84,4 per cent (39.142 de 46.385), Navarra el 68,9 per cent (14.559 de 21.125), el País Basc el 58,4 per cent (33.523 de 57.380), Ceuta el 50,9 per cent ( 1.110 de 2.180) i Melilla el 60,8 per cent (1.326 de 2.180).