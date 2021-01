Trobat un dofí Cap d'olla a la platja del Prat

Segons la Conselleria de Territori l'exemplar trobat a la platja del Prat aquest dimecres és un dels delfínids més grans de la Mediterrània, concretament, un Cap d'Olla.

















Va ser el personal del Consorci del Delta del Llobregat els que van trobar aquest dimecres al matí un exemplar de dofí cap d'olla gris (Grampus griseus) mort a la platja de Ca l'Arana del Prat, a tocar de la desembocadura del riu Llobregat.





El cap d'olla gris és un dofí de mida més aviat gran (3,5 m de llargada màxima i 350 kg de pes) que es reconeix pel seu cap globós i per les abundants marques allargades de color blanc que, tot i que semblen cicatrius, ja es troben presents en els nounats. Sovint, especialment en els animals adults, la coloració de la regió cefàlica és més clara que la de la resta del cos i, a distància, alguns exemplars poden fins i tot arribar a semblar blancs.





Al Mediterrani, és una espècie relativament comuna a la meitat occidental, però no es disposa de cap registre a l'oriental. Dintre de la seva àrea de distribució acostuma a ocupar les masses d'aigua més càlides, raó per la qual sembla que a l'hivern és més abundant a la franja sud de la Mediterrània que a la nord, mentre que a l'estiu se'l troba pertot.









És un habitant típic de les aigües obertes i és rar que s'apropi més d'unes 10-20 milles de la costa. Això l'ha lliurat de conflictes amb les activitats pesqueres i de rebre d'una manera directa els efectes del desenvolupament industrial i turístic del litoral. Els seus efectius a la Mediterrània no han estat mai determinats, tot i que no es creu que la seva població sigui molt gran.









El cap d'olla gris està protegit per la Convenció de Berna . A banda d'ocasionals captures accidentals amb diferents arts de pesca - xàvega, arrossegament, xarxes tonyinaires, xarxes de deriva, etc.-, l'espècie no sembla presentar problemes específics de conservació. Però la intensa activitat humana en els mars del planeta podria arribar a posar en perill aquesta espècie, encara que de moment no hi ha dades científiques suficients per qualificar el seu estat.





Entre les activitats que suposen una amenaça contra els caps d'olla, unes vegades de forma accidental i altres de manera provocada, es pot destacar la contaminació acústica, provocada per l'augment del trànsit marítim, les prospeccions petrolieres, els radars i, especialment, els sonars.





Un altre factor amb una forta rellevància en la conservació dels caps d'olla i d'altres cetacis és la contaminació procedent d'organoclorats, metalls pesants, pesticides, DDT, mercuri, i la ingestió de plàstics, cordes i altres residus, sent el seu origen l'abocament de residus des d'embarcacions, des de la indústria i des de poblacions de la costa.









Amb el suport de l'ajuntament del Prat, el Consorci del Delta del Llobregat, els Agents Rurals de Catalunya, l'Equip de Fauna Marina s'ha pogut traslladar el cap d'olla trobat mort a la Gola del Llobregat, fins a les instal·lacions de la Universitat Autonoma de Barcelona on està previst que aquest dijous se'l faci la necròpsia per saber les causes de la mort d'aquest dofì gegant.





Segons la Conselleria de Territori "és la primera necròpsia d'aquesta espècie a Catalunya en tot el segle XXI. Es tracta d'un dels delfínids més grans de la Mediterrània" Aquest és el primer exemplar de cap d'olla gris, una espècie escassa i vulnerable a Catalunya, que apareix mort en una platja aquesta temporada.





L'Ajuntament del Prat assegura que la presència d'aquests animals, de la família dels dofins, i d'altres cetacis no és estranya a la costa del municipi, i que la seva presència "és indicadora de la bona salut de l'hàbitat marí".