VÍDEO: Les imatges no vistes de l'explosió a Madrid

L'explosió que es va produir aquest dimecres en un edifici del carrer de la Paloma, pertanyent a la Parròquia de la Mare de Déu de la Coloma i Sant Pere el Real, ha deixat de moment quatre morts i diversos ferits. A les impactants imatges i vídeos es veu com s'ensorra l'edifici.

















Un nou vídeo de la Policia mostra a més la vista aèria del carrer, en la qual es veuen les runes i el panorama desolador després de l'explosió.





















D'altra banda, circula per les xarxes el vídeo d'un jove atrapat al seu pis després que s'ensorrés per l'explosió. El noi ensenya les ruïnes del que era el seu habitatge i assegura que no pot sortir perquè hi ha un incendi.