Detenen a Barcelona un fugitiu francès que el 2009 va violar a una dona de 84 anys

Agents de la Policia Nacional han detingut a Barcelona un fugitiu gal responsable de la violació al seu país d'una dona de 84 anys en l'any 2009. Encara que utilitzava una identitat italiana falsa per intentar ocultar-se a Espanya, ha estat localitzat i arrestat a la localitat barcelonina de Castelldefels.









Sobre l'arrestat, de 48 anys, hi havia una OEDE (Ordre Europea de Detenció i Lliurament) emesa pel Tribunal de Gran Instància de Sant-Étienne per un delicte de violació. Els fets van tenir lloc al juny de 2009 a Saint-Genest-Lerpt (França), quan el fugitiu, després apropar a la víctima en vehicle al seu habitatge, li va sol·licitar una beguda i una vegada a l'interior de la casa la va violar.

La detenció d'un dels criminals més buscats d'Europa s'ha practicat amb la coordinació amb la Police Nationale francesa a través de la xarxa ENFAST.





La identificació de l'autor no va poder aconseguir fins a l'any 2012. En aquell moment, arran de la seva detenció per un delicte de violència conjugal, va ser identificat per la seva ADN com a sospitós de la violació a l'anciana. En 2016 va ser condemnat en sentència ferma a la pena de 10 anys de presó.





El àgil contacte entre les policies espanyola i francesa ha permès que la localització i detenció del fugitiu s'hagi produït en el mateix dia en què el punt de contacte francès de la xarxa ENFAST comuniqués urgentment indicis que apuntaven a la presència del buscat a Espanya.





Després d'una anàlisi exhaustiva de la informació, els investigadors espanyols van situar al fugitiu a la localitat barcelonina de Castelldefels, on ha estat arrestat per agents de la Policia Nacional. En el moment de l'arrest el fugitiu portava un document d'identitat italià fals.