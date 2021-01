La supressió del peatge a les autopistes provocarà que 400 empleats perdin la seva feina, segons UGT

UGT calcula que prop de 400 treballadors perdran la feina aquest any com a conseqüència de la desaparició dels peatges a les autopistes que aquest any passaran a estar controlades per l'Estat.













En concret, al setembre es produirà la reversió del tram de l'AP-7 des de Tarragona fins a la frontera de la Jonquera i de l'AP-2 entre Saragossa i el Mediterrani, que sumen en total 640 quilòmetres més lliures de peatge, així com la C-32 a Catalunya.





El sindicat recorda que ha passat els últims anys amb la resta de trams que es van revertir, com el de l'AP-1 entre Burgos i Armiñón, el de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant i el de l'AP-4 entre Sevilla i Còrdova, on van desaparèixer els peatges.





La resta d'operacions van passar a licitar de forma successiva a través d'una sèrie de contractes públics de servei, destinats a la conservació de les infraestructures i a la gestió de la vialitat i la seguretat.





Això farà que els actuals treballadors, que UGT s'estima en 250 contractes, es subroguin a aquestes empreses que resultin adjudicatàries. Es tracta d'operaris de manteniment, responsables COEX i operaris de comunicacions i seguretat.





La resta de la plantilla, llevat que l'executiu decideixi no eliminar el pagament, veurà extingit el seu contracte per causes organitzatives i productives. En total, uns 400 treballadors que realitzen el seu treball en l'àrea de peatge, atenció a l'usuari i tot el que dóna suport a aquesta activitat, se sumaran als 260 treballadors que ja ha estat acomiadats en el primer semestre de 2020.