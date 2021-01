Un Barça de "mínims" guanya a Elx però l'Atlético marxa de 10 punts

Sense Leo Messi, que ha complert amb la sanció de dos partits després de ser expulsat a la final de la Supercopa fa set dies, el Barça ha cobert l'expedient de forma molt mediocre aquest diumenge a Elx (0-2) mantenint-se tercer en la la Lliga amb 37 punts, deu per darrere del líder: l'Atlètic de Madrid (que guanya al València per 3 a 1) i tres per sota de el Reial Madrid que també ha fet els deures aquest cap de setmana a Vitòria (1-4).





El primer gol al primer equip del Barça de Riqui Puig (curiosament de cap) després d'una assistència de Frankie de Jong a la recta final de el partit, ha estat dels pocs aspectes destacats d'una confrontació que ha encarrilat precisament el jugador holandès al minut 39.





Després d'encadenar tres pròrrogues (per al seu entrenador, Koeman, innecessàries en alguns casos) en els últims partits corresponents a la "final four" de l'esmentada Supercopa i en l'eliminatòria de Copa al "Nou Municipal" de la Unió Esportiva Cornellà el dijous passat, l'equip blaugrana ha exhibit una altra versió descoratjadora ... davant el penúltim classificat del torneig de lliga davant el qual, però, s'han aconseguit tres punts més vitals del que semblen.





Frankie de Jong, gol i asistència a Riqui Puig en el 0 a 2 a Elx. Foto: Miguel Ruiz FCB





A l'Estadi Martínez Valero il·licità i sense Messi a la gespa, l'extrem Dembélé ha tornat a guanyar la partida a un indolent Griezmann pel que fa a actitud i ganes de provar accions destacades.





Molt pobre actuació del Barça ... però amb un resultat que no li "desenganxa" de la zona noble de la taula classificatòria abans d'intentar accedir als quarts de final de la Copa del Rei a Vallecas el proper dimecres 27 contra el Rayo Vallecano i de tornar al Camp Nou, el diumenge 31 de gener, per rebre el seu recent "botxí": l'Athletic Club de Marcelino García Toral.