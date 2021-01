La Generalitat defensa que votar en col·legis serà segur i que el risc està fora

El director general de participació ciutadana i processos electorals de la Generalitat, Ismael Peña-López, ha defensat aquest diumenge que votar als col·legis electorals serà segur: "El problema que tenim és què passa entre que un surt de casa i arriba a el col·legi" .





"De portes endins, el col·legi electoral gairebé no canviarà en res. Estàvem preparats perquè fos un búnquer sanitari", ha dit en una entrevista al canal 324.









Després de la decisió de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de suspendre cautelarment l'ajornament de les eleccions, ha mantingut que la Generalitat està a punt per organitzar els comicis amb seguretat perquè en "juliol" ja tenien els protocols tancats.





El que canvia després de la resolució de l'TSJC --ha dit-- és que si la convocatòria segueix avanci les eleccions se celebraran a "a la cresta de l'onada".





Per a ell, transmetre la idea que votar és segur és difícil quan "la gent està patint per les UCI" i hi ha restriccions de mobilitat, davant del que ha defensat insistir que el dret a vot és un dels principals de les persones, per darrere de la salut.





Ha explicat que el seu departament ha traslladat a la Conselleria de Salut la necessitat de "maximitzar la seguretat al local electoral", i que aquest dilluns es decidirà si els tests que es practicaran als membres de les meses seran PCR o d'antígens.





DIFICULTATS logístiques





També ha alertat de les dificultats logístiques d'organitzar un operatiu per garantir el compliment de totes les mesures sanitàries: "Si tenim Mossos en els col·legis electorals, no els tenim parant 'raves'. I si tenim personal sanitari ajudant amb els EPI, no estan en els Caps ".





"Votar serà fàcil, però muntar el que hi ha al voltant de les eleccions és complicat", i ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana, evitant comportaments de risc i extremant les precaucions.





A l'espera de la decisió definitiva de l'Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha augurat que cancel·lar les eleccions de l'14F i traslladar-les a maig, si el tribunal ho avalés el 8 de febrer, suposaria "gairebé 25 milions d'euros perduts" .





Altres formes de VOTAR





Ha explicat que la possibilitat de votar a distància la van plantejar "fa molts mesos", tot i que hi ha tres problemes, segons ell: l'espai --es ha de votar en un col·legi--, el temps --hi ha de votar el dia de les eleccions -, i el canal --es ha de votar via papeleta--.





"L'únic que podem fer per saltar-nos legalment aquestes limitacions és el vot per correu", perquè altres alternatives per votar a distància no estan previstes actualment en la llei electoral.





En aquest sentit, ha recordat que les persones que demanin el vot per coreo poden ficar la papereta en el sobre un cop el carter els lliuri la documentació, en un procés que garanteix "la cadena de custòdia" fins que els vots arriben davant la taula electoral.





TAULES ELECTORALS





Pel que fa a les exempcions per formar part d'una taula, ha informat que si hi ha una baixa o un expedient mèdic que acrediti una malaltia de salut es pot enviar a la junta electoral: "En aquest cas, es torna a sortejar la plaça, de manera que quan arribem a el dia 14 tenim la llista dels membres de la taula ".





I ha explicat que la llei electoral també regula què succeeix quan cap dels convocats ni els seus substituts es presenta el dia de les eleccions: es resol seleccionant a "qualsevol de les persones" que estiguin al col·legi electoral i, si no, constituint la taula i votant 48 hores més tard.