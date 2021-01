Els metges de la sanitat privada critiquen que Jaume Padrós s'hagi vacunat abans que ells

Alguns metges de la sanitat privada han criticat el fet que el president de Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, qui no està en primera línia ni tracta a pacients des de fa temps, es vacunés fa setmanes mentre ells encara no han pogut rebre les vacunes.





Jaume Padrós / @Europa Press





En un tuit publicat l'11 de gener per Padrós, el metge explicava que ja s'havia vacunat "perquè és un acte solidari, per responsabilitat i per molts altres motius".









Tot i que la vacunació sigui una bona notícia, els metges de la sanitat privada no poden entendre per què algú que no atén pacients es vacuna abans que ells, que estan en contacte amb molts pacients amb covid-19.





Així, els sanitaris esperen que els equips de vacunació arribin als seus centres com més aviat millor i que es vacuni primer a les persones més exposades a virus.